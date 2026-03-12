『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』より、べにたま氏描き下ろし特典イラストをモチーフに「ユミア・リースフェルト」がフィギュアで登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ファット・カンパニー」より、『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ ユミア・リースフェルト 水遊びVer. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～ ユミア・リースフェルト 水遊びVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,800円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：ファット・カンパニー

【スケール】1/6

【サイズ】全高約250mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：間崎祐介

彩色：とり

デカール制作：佐倉(ふくふく)

『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』べにたま氏による描き下ろし特典イラストをモチーフに、川辺ではしゃぐ水着姿の「ユミア・リースフェルト」が1/6スケールフィギュアで登場！

パール塗装で表現された白ビキニに着替え、はじける笑顔で「ぷに」を汲み上げた瞬間のポーズを再現。

身体を前に乗り出した自然な動きが、健康的でしなやかなボディラインを引き立てています。

透明感のある黒髪は風を感じさせる繊細な造形とクリアパーツを用いた彩色で表現し、こちらを見つめるいたずらっぽい笑顔が無防備な一瞬を切り取ります。

川辺をイメージした台座は緩やかな流れと水飛沫の躍動感の対比ある造形と水底まで見えるような透明感を活かした彩色で夏の爽やかさを感じさせる仕上がりに。

瑞々しい魅力が感じられるユミアとともに、ひと夏のきらめく瞬間を是非お手元でご堪能ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

