【シントトロイデン】株式会社KSBソリューション様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社KSBソリューション様（本社：神奈川県横浜市）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社KSBソリューション様 コメント】

「このたびシント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結させていただき、大変光栄に存じます。

日本人選手の世界への挑戦を支え続けるクラブの姿勢に深く共感しております。

株式会社KSBソリューションは、防災業界における調達ソリューションや新規商品企画、業務効率改善を通じて、お客様や社会の課題解決に取り組んでまいりました。

『支える』という価値を大切にしてきた当社にとって、挑戦する人々を後押しするSTVV様の活動は大きな共鳴を感じるものです。

今後はスポンサーとしてSTVV様のさらなる飛躍を応援するとともに、当社自身も社会に安心と価値を届け続けてまいります」

■会社概要

社名：株式会社KSBソリューション

代表者：松本 敦史

所在地：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD 6F

事業内容：

調達ソリューション

新規商品・企画（OEM）ソリューション

営業・業務効率改善ソリューション

公式サイト：https://www.ksbs.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。