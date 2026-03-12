「GanGun Girls」と「Re:AcT Gaming」を統合しゲームに特化したVTuberグループとして「VRAID」が始動

17LIVE株式会社

日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」を運営する17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）は、当社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」およびグループ会社である株式会社mikai（以下、mikai）が運営するVTuberグループ「Re:AcT Gaming」に関して、このたびVTuber事業成長戦略の一環として両グループを統合し、ゲームに特化した新たなグループ「VRAID（ブレイド）」として本日より活動開始することをお知らせいたします。

当社は、2024年11月にグループ会社化した株式会社mikaiとともに、VTuber事業におけるIPコンテンツの開発をはじめさまざまなエンターテインメントサービスを展開しております。昨今のVTuberコンテンツの市場競争の激化に伴い、ユーザーの方々や取引先・パートナーの皆様へより強固な価値を提供していくことが求められているなか、今回当社とmikaiの「ゲーム領域」という共通のコンセプトを持った2つのVTuberグループの間で、これまでの両社が蓄積してきたノウハウやリソースを集約し強みを最大化することを目的に、統合するはこびとなりました。

共通のコンセプトである「ゲーム領域」の中で、mikaiが保有するブランディングパワーとサービス、そして17LIVEが保有するネットワークや組織的経営力を掛け合わせることで、本グループのさらなる飛躍を目指してまいります。

「VRAID（ブレイド）」について

「17LIVE」で運営するVTuberグループ「GanGun Girls」と、グループ会社である株式会社mikaiが運営するVTuberグループ「Re:AcT Gaming」を統合し、新たに生まれたゲーム特化型VTuberグループ。VTuberである「V」という要素にMMORPG（大規模多人数同時参加型オンラインRPG）などで使用される「レイド（Raid、複数のプレイヤーが協力して強力なボスを倒す大規模な戦闘の意味）」を掛け合わせたワードです。さらに「ブレード（blade＝剣）」との語呂を合わせることで、「競争の激しいVTuber領域で勝利を目指す」という意味が込められています。

なお「Re:AcT Gaming」は、もともと「Re:AcT」の派生グループとして誕生しており、今回始動する「VRAID」は、「17LIVE」が展開するVTuberグループ「ゆるかると！」やmikaiが展開するVTuberグループ「Re:AcT」および「Re:AcT KR」などと同様にコンセプトが異なる同列のグループというポジションとなります。

今後、「VRAID」の情報発信は新たに開設した公式ホームページより行っていくほか、これまで「GanGun Girls」として販売していたグッズは、「VRAID」の公式BOOTHにおいて、順次販売ページを移行してまいります。

「VRAID」公式HP： https://v-react.com/vraid

さらに、「VRAID」の活動開始に伴い、所属メンバーによる告知配信を以下の概要で実施いたします。「17LIVE」およびmikaiのVTuber事業における新たな1ページとなる、新グループ「VRAID」の活動にぜひご期待ください。

【VRAID 告知ライブ配信】

・配信日時：

2026年3月12日（木） 20時 スタート予定

・配信アカウント：

VRAID公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCj_ptTHh9OboZpWfsDCoyjg

・MC： ナナホシナナ

・ゲスト： 月成るくす、狐宵いなり、白妙とき

【VRAID所属メンバー 一覧（五十音順）】

妖崎 ゆう Ayasaki Yuu

ダークファッションが好きなダウナー系の少女。マイペースでサバサバした性格だが、意外と抜けているところがある。歌うことが趣味で、人々を魅了する歌声を持つ。

X: https://x.com/Ayasaki_Yuu_

YouTube: https://www.youtube.com/@AyasakiYuu-GanGunGirls

泡々 いるか Awawa Iruka

ヒトとイルカの姿を自在に操る天才シロイルカ。

寂れた港町の水族館で魚達とのんびり暮らしている。

世界中の人と仲良くなりたくて配信者になった。

X：https://x.com/RAG_Iruka

YouTube：https://www.youtube.com/@ragiruka

久那式 リン Kunashiki Lin

美しい銀髪の持ち主でクールな印象があるが、意外とはっきりした性格で猪突猛進タイプ。

ファンシーな可愛らしいものが好きで、普段はそれを隠している。

X：https://x.com/Kunashiki_Lin_

YouTube：https://www.youtube.com/@KunashikiLin-GanGunGirls

黎乃 鈴 Kurono Suzu

時空を超えてみんなに会いに来た。 世界征服を企んでいる。 無鉄砲できたため帰れなくなったが、 本人はゲームが楽しくてあまり気にしていない。 頭の上の時計は元の世界の時間を示している。

X：https://x.com/RAG_Suzu

YouTube：https://www.youtube.com/@rag_suzu

狐宵 いなり Koyoi Inari

流れ星に願って人間に化ける能力を持つようになったが、狐に戻る能力はもらえてなかったかわいそうなキツネ。友達を増やすために配信を始めた。元の姿に未練があるので、キツネ耳のカチューシャを付けている。

X: https://x.com/RAG_Inari

YouTube：https://www.youtube.com/@rag_inari

白妙 とき Shirotae Toki

ゲームの世界に住んでいたが、今の世界にたどり着いた。もとの世界に戻れるように自分が住んでいた世界と同じゲーム空間を作ることにした。そのため、ゲームプランナーを目指して今も頑張って帰る方法を探している。

X：https://x.com/RAG_Toki

YouTube：https://www.youtube.com/@rag_toki

月成 るくす Tsukinari Lux

明るくおしゃべり大好きなギャル。見るからに陽キャだが、根は真面目で頭の回転も早い。昔から懐いている頭の不死鳥を「ポルトフィーノさん」と呼んでおり、いつか一緒に旅をすることが夢。

X：https://x.com/Tsukinari_Lux_

YouTube：https://www.youtube.com/@TsukinariLux-GanGunGirls

罪揺 える Tsuyuri Eru

ドラゴンの国のプリンセス。 いたずらばかりしていたら怒られてしまったので、拗ねて家出した。ひとりで遊ぶのも楽しいけれど、人と一緒に遊んだりいたずらしたくなってきたので、友達を作るため配信を始めることにした。

X：https://x.com/RAG_Eru

YouTube：https://www.youtube.com/@rag_eru

桃犬 こころ Towan Kokoro

現役セラピードッグとして日々みんなに癒しをお届けしていたが、急な辞令により現世出張メンバ ーに選出された。 現世のみんなに元気と癒しを届けるために配信活動を始めた。 かわいいものとスイーツが大好き。

X：https://x.com/towankokoro

YouTube：https://www.youtube.com/@rag_kokoro

ナナホシ ナナ Nanahoshi Nana

eスポーツキャスターVTuberとして、プロゲーミングシーンで活躍。個人・法人問わずeスポーツ大会のMCや司会業を中心に取組むほか、本人もストリートファイター6の大会に参加するほどの腕前を持つ。

X: https://x.com/nanahoshinana77

YouTube：https://www.youtube.com/@nanahoshinana77

風輝 みちる Fuuki Michiru

真面目な風紀委員長の女子学生。風紀委員長として舐められまいと髪を染めて学園デビューを果たした。マジメな性格だが明るくてよく笑う。いわゆるものすごくいい人。

X：https://x.com/Fuuki_Michiru_

YouTube：

https://www.youtube.com/@FuukiMichiru-GanGunGirls

べりぃ きゅーと Berry Cute

天真爛漫な性格で、スイーツが大好き。ちなみに体重は苺200個分。お菓子を求めて、たまに校内をさまよっている。いちごのポシェットは四次元空間になっており、そこに武器を隠し持っている。

X： https://x.com/_Berry_Cute_

YouTube： https://www.youtube.com/@Berry-Cute_GanGunGirls/featured

結萌 ひまり Musubime Himari

目を覚ますと一面の花畑にいた百日草の精霊。元は人間らしいが記憶が曖昧。 大好きな猫に囲まれて配信をしている。 彼女に出会うと素敵な縁に結ばれる…とかいうウワサ。

X: https://x.com/RAG_Himari

YouTube：https://www.youtube.com/@raghimari

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw