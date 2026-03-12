ゲーム『原神』より、「コロンビーナ」が純白のワンピースに身を包み、優雅な姿でフィギュアとして登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『Gift+ 原神 コロンビーナ・喜びの集いVer. 1/8スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●Gift+ 原神 コロンビーナ・喜びの集いVer. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198154&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■Gift+ 原神 コロンビーナ・喜びの集いVer. 1/8スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：7,480円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：Myethos
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約236mm
【素材】PVC＆ABS＆金属
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×1
・専用台座
「彼女は多くの優しさを受け入れ、同じくらい優しい月光をもたらしたのだった。」
ゲーム『原神』より、Gift+シリーズ「コロンビーナ・喜びの集いVer.」が1/8スケールフィギュアとして登場。
コロンビーナは純白のワンピースに身を包み、優雅な姿を見せています。透明なベールは取り外し可能な仕様で、表面に施された繊細なマット調の模様が、流れゆく朧月の光のように彼女をやさしく包み込みます。軽やかに舞い上がるマントの表面には星のように散りばめられたラメが輝き、内側にはピンクから紫への、柔らかく幻想的なグラデーションが暈いています。片手で胸元に触れ、もう一方の手をそっと前に掲げる仕草。腕に絡むリボンが風に乗ってひらめき、あの名もない歌謡が、今にも耳元で静かに響きだしそうです……。
旅人よ、彼女がそっと口ずさむ旋律に、耳を傾けてみませんか？
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『原神』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=27644&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
【店舗情報】
