2.5次元アイドルグループ「いれいす」×かっぱ寿司×リズダム、春の大型トリプルコラボ本日開幕！

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」がコロワイドグループのかっぱ寿司、ゲーム型英語学習アプリ「Risdom（リズダム）」とともに、トリプルコラボによるキャンペーン「食べて、学んで、推す！いれいすと巡る、春のかっぱ寿司！」が本日2026年3月12日（木）より、スタートいたします。

開催期間は本日2026年3月12日（木）から2026年4月15日（水）まで。かっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）にて実施いたします。この春、いれいすが届けるのは、“推し活”も“学び”も“おいしい時間”も、ぜんぶ一度に楽しめる特別な体験です。食べるだけでは終わらない。学ぶだけでもない。推すだけでもない。すべてがひとつにつながる、新しい春のかたちが本日より動き出しました。



■ いれいすが本気で選んだ、特製コラボメニュー

コラボメニューは、いれいすメンバー自身が“本当に好きなネタ”を選び抜いて完成させた特別メニューとなっております。大人組セットは、大人組メンバー（ないこ、If、悠佑）が選んだ”好きな食べ物”を中心に、中とろやまぐろ、大切りサーモン、活〆はまちなど、満足感あふれる10貫に加え、春を感じる「春色茶碗蒸し」を組み合わせました。さらに、子ども組セットは、子ども組メンバー（りうら、-hotoke-、初兎）が好きな食べ物と人気ネタを中心に構成し、メンバーカラーをイメージした「春色パンケーキ」が華やかに彩ります。どちらのセットにも、描き下ろし制服デザインのオリジナルA5ノートとステッカーを同封。さらに、メンバーと一緒に食事をしている気分になれる“いれいすシート”付きでお届けいたします。テーブルに広げた瞬間から、春のかっぱ寿司がいれいす色に染まります。

■店内に響く録りおろしボイスと特別楽曲、「かっぱ寿司のテーマ いれいす Arrange ver.」MV公開がスタート

かっぱ寿司店内では、今回のコラボのためだけに収録した録りおろしアナウンスを1時間に1回放送しています。さらに、いれいすが本企画のためにかっぱ寿司のテーマ いれいす Arrange ver.も店内でオンエア。お寿司を楽しむ時間が、そのままライブのような特別なひとときへと変わります。

そして同じく本日より、特別楽曲にあわせて制作した描き下ろしアニメーションMVの店内配信もスタートいたしました。注文用タッチパネルから映像をご覧いただけます。（※タッチパネルでは音声なしでの再生となります）音に包まれ、映像に彩られながら過ごす食事の時間。耳からも目からも心からも、いれいすを感じていただける空間を全国の店舗で展開中です。さらに本MVは、いれいす公式YouTubeでも公開中です。かっぱ寿司で出会う、ここだけの特別なライブ体験を、ぜひその目と心でお確かめください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TcvrVrq9x4A ]

さらに、全国20店舗限定でスペシャルコラボ店舗も展開を開始いたしました。描き下ろしイラストを使用した大型フォトパネルや、テーブルステッカーを席に設置。メンバーと一緒に食事をしているような没入体験をお楽しみいただけます。東京・神奈川・埼玉・千葉・奈良・宮城・岩手・大阪・愛知・広島・福岡の対象店舗で実施中です。店舗詳細は特設サイトをご確認くださいませ。

■リズダムアプリでも、本日よりコラボイベント開催

「Risdom（リズダム）」アプリ内でも、本日より期間限定コラボイベントがスタートいたしました。アプリ内はコラボ仕様に切り替わり、コラボ衣装のいれいすメンバーが登場。特別楽曲がリズムゲームとして遊べるほか、描き下ろしビジュアルも実装されています。さらに、リズダムのキャラクターであるアリスとリデルがかっぱ寿司の制服姿で登場し、カーくん・パー子ちゃんも加わって世界観を盛り上げます。

また、コラボメニューをご注文いただいた方限定で、リズダムアプリ内で使用できる特別アイテムをプレゼントする連動企画も同時開催中です。食べることが学びにつながる、特別な体験をお楽しみください。本日から始まった「食べて、学んで、推す！」体験。かっぱ寿司の店内で、リズダムのアプリの中で、そして画面越しの世界でも。いれいすは、皆さまとともにこの春を全力で駆け抜けます。ぜひ店頭で、アプリで、春の思い出を一緒につくりましょう。

【キャンペーン概要】

開催期間：2026年3月12日（木）～4月15日（水）予定

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗除く）

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら



＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要

