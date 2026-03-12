【3/26(木)19:00開催】Discovery DSPを活用したEC案件のリード獲得ノウハウと成功事例を公開
バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）は、2026年3月26日（木）19:00より、株式会社けいぞう（本社：埼玉県春日部市、代表取締役社長：金子 恵三）・株式会社アドコミ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：折原 潤）との共催セミナー【2026年最新 アドアフィリエイト攻略】を開催いたします。
本セミナーでは、Discovery DSPの活用方法に加え、リード案件の獲得ノウハウや実際の成功事例を交えながら、EC領域におけるアドアフィリエイトの実践的な運用手法をご紹介します。
詳細・お申し込みはこちら :
https://discoverydsp02.peatix.com/view
◆開催背景
近年、資料請求や無料登録などのリード案件における獲得競争が激化する中、媒体選定やクリエイティブ設計、運用ノウハウの最適化など、広告運用の精度が成果を大きく左右するようになっています。
そこで本セミナーでは、媒体・ASP・アフィリエイターの3つの視点から、リード案件に特化した2026年最新のアドアフィリエイト攻略ノウハウを解説します。
◆こんな方におすすめ
・アフィリエイトの成果を伸ばしたい運用者の方
・リード案件の成功ノウハウを知りたい方
・最新のアフィリエイト市場トレンドを知りたい方
・アフィリエイターに選ばれる案件の特徴や条件を知りたい広告主の方
◆開催概要
タイトル
2026年最新 アドアフィリエイト攻略
～リード案件の獲得ノウハウ＆媒体活用事例～
形式
オフライン
日時
2026年3月26日（木） 19:00～21:20
会場
バイドゥ株式会社 東京オフィス（六本木）
定員
50名（先着）
参加費
無料
参加方法
以下URLよりお申し込みください
https://discoverydsp02.peatix.com/view
注意事項
・各社宣伝用のチラシ等をお持ち込みいただけます。受付に設置いたしますので、当日スタッフまでお声がけください。サイズによる制限はありません。
・当日の様子は写真撮影を行い、広報記事作成や弊社SNS等で掲載する場合があります。顔の掲載に問題がある場合は、個別にご連絡ください。
・お申し込み後、Peatixからメールが届きますので、必ずご確認ください。
・キャンセルは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。
◆タイムスケジュール
18:30～ 受付開始
19:00～ セミナー開始
19:05～ Discovery DSP「最新リード案件のCV獲得事例紹介」
19:20～ 株式会社アドコミ「ブルーオーシャンを狙え！ニッチなリード案件！」
19:35～ 株式会社けいぞう「2026年最新・アドアフィリエイトの稼ぎ方」
20:15～ 交流会
～21:20 終了
※プログラムは都合により変更となる場合があります。
◆登壇者プロフィール
バイドゥ株式会社 岸田結希
WEB広告代理店にて広告運用およびASPの事業リーダーを経験後、Discovery DSP事業にジョイン。
健康食品・コスメ・スキンケアなど、EC領域の商材を中心にリスティング広告、SNS広告、DSP、アドネットワーク広告といった幅広い運用を担当。 現在は、運用経験を活かしてDiscovery DSPのセールスおよびアカウントマネージャーを担当。
株式会社けいぞう けいぞう
1976年埼玉県出身。アフィリエイターとして12年、SEO、リスティング、ショート動画など様々な媒体・手法で実績を持つ。
公式YouTube『けぞちゃんねる』にて、アドアフィリエイトで稼げる情報を発信中。
アドアフィリエイトオンラインサロン『TEM』を主催。
会社情報 ：https://keizou.co.jp/kaisya/ (https://keizou.co.jp/kaisya/)
株式会社アドコミ 取締役社長 田畑 正光
1980年兵庫県出身。事業主として13年、Web広告で2つのWebサービスを業界トップクラスへ成長。
広告発注側の経験を経てアドコミ創業に参画。
現在は完全成果報酬型広告で年商70億円規模のクライアントを創出。
会社情報 https://adcomi.co.jp/ (https://adcomi.co.jp/)
◆会社概要
バイドゥ株式会社
設立 ：2006年12月
代表者 ：代表取締役社長 Feng Jiang
本社 ：〒106-6139 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー39階
事業概要 ：インターネット製品、サービスの開発・提供、インターネット広告の販売
公式サイト：https://www.baidu.jp/
SimejiHP：https://simeji.me/
Baidu, Inc.（百度）の日本法人。2006年12月に設立以降、法人企業さまの中国へのマーケティング活動支援、インバウンド、越境EC向け対策などをサポートするべく中文広告商品やセミナー情報を提供しているほか、Z世代に大人気7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。「Simeji」（2011年12月よりAndroid版、2014年9月にiOS版を提供）なども公開しています。また、2015年5月よりpopIn株式会社をグループ傘下とし、アジアマーケットへも進出しています。