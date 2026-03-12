オーダーメイドの『KASHIYAMA』ライフスタイル一体型ショップ「カシヤマ」を都内に初出店「カシヤマ 立川立飛店」を3月27日（金）にオープン

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、オーダーメイドの『KASHIYAMA』において、ライフスタイル一体型ショップ「カシヤマ」の都内初出店となる「カシヤマ 立川立飛店」を3月27日（金）にオープンします。

『KASHIYAMA』は、昨年10月からライフスタイル一体型の新業態「カシヤマ」をスタートし、郊外型ショッピングセンターへの新規出店を強化しています。同月に2店舗目としてオープンした「カシヤマ 流山おおたかの森S・C店」では、オーダースーツの事前予約数が250件を超え、直近２年以内にオープンした店舗の中でも1週間で過去最大級の売上を記録するなど、新業態への高い関心とニーズが明らかになりました。こうした反響を受け、新業態の展開を通じて、さらなる売上伸長とブランドの拡大を図るために、都内への初出店に至りました。

「カシヤマ」は、ビジネスから休日、趣味の時間まで、あらゆるシーンに寄り添う“ライフスタイル一体型ショップ”です。オンワードグループが持つブランド資産を最大限に活用し、オーダーメイドの『KASHIYAMA』に加え、トラッドブランド『J.PRESS ORIGINALS（ジェイプレス オリジナルス）』やアウトドア向けブランド『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN（ジョセフ アブード マウンテン）』、ゴルフウェアブランド『PW CIRCULUS（ピーダブリュ サーキュラス）』を取り揃えています。

■幅広いニーズに応え、お客さまのオン・オフの暮らしをサポート

『KASHIYAMA』は、お客さまの暮らしにより一層寄り添う店舗づくりを目指しています。今回新店をオープンする立川市は、多摩エリア最大級の商業・交通拠点であり、周辺に商業施設やオフィス、住宅が集積するなど、幅広い世代の来訪者が集まるエリアです。近年は再開発や大型商業施設の開業により、街の活気が一層高まっています。市内外より訪れるお客さまのニーズに応えるため、オンワードグループの資産を最大限に活かし、スーツ、スマートカジュアル、アウトドア、スポーツといった幅広いアイテムをワンストップで提案します。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■オープンを記念した特典をご用意

【「カシヤマ 立川立飛店」オープン特典】

- 開催期間：3月27日（金）～4月26日（日）- キャンペーン内容：- - 事前予約でオーダースーツが1着\20,000から(税込\22,000から)※対象生地に限ります- - 事前予約でオプション1か所無料※各種キャンペーン(学割キャンペーン、オープンを記念した特典を除く)との併用が可能です。※各種クーポンとの併用はできません。- - セレクトブランド商品20％オフ※対象商品に限ります

■「カシヤマ 立川立飛店」 ショップインフォメーション

- 住所：東京都立川市泉町1935-1 ららぽーと立川立飛2階- アクセス：JR「立川」駅より多摩モノレール「立川北」駅へ乗り換え、2駅後の「立飛」駅直結- 営業時間：・平日・日曜日：10:00 - 20:00・土曜日：10:00 - 21:00- 定休日：なし- 売場面積：283.83平方メートル- フィッティング：5室- お問い合わせ先：070-5454-4860- 備考：混雑時はご予約いただいたお客さまを優先してご案内いたします。簡単便利な来店予約をご利用ください。 オープン日までのお問い合わせ・予約キャンセルに関してはカスタマーサポートにて承ります。立川立飛店の詳細はこちら：https://kashiyama1927.jp/shop/31256.html



■「カシヤマ」について

カシヤマサイトはこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/scshop/

■その他キャンペーン

【初回購入限定20%OFF 1着\24,000から】

これからスーツを着る機会が増える方や、今まで既製品や、他社オーダーを着用されてきた方に『KASHIYAMA』だから提供できる価値を体験していただけるお得なキャンペーンです。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/1st_order/

【2着購入で20%OFF \48,000から】

メンズ・ウィメンズ・ビジネススーツ・礼服・セットアップと組み合わせ自由。 ご友人や同僚、ご家族、お一人でもご利用いただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/pair_discount/?ctcid=n_2505_2buy

【学生証のご提示で 1着\20,000から】

学生証のご提示で\20,000からオーダースーツをお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/gakuwari/

【フォーマル割 初回購入限定で1着\30,000から】

ブラックのフォーマルスーツが1着\30,000からお仕立ていただけます。

キャンペーン詳細はこちら :https://kashiyama1927.jp/feature/formal/

■『KASHIYAMA』について

KASHIYAMAサイトはこちら :https://kashiyama1927.jp/

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツの価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある71店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート４型、パンツ4型、ワンピース２型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

■「KASHIYAMA PREMIUM」について

「KASHIYAMA PREMIUM」MENは、ロロ・ピアーナやゼニア、カノニコなどの有名な海外インポート生地、良質な国産生地を厳選し、熟練の職人による国内縫製にこだわりながら、縫製工場とのデジタル連携により最短12日の短納期を実現しました。「Henry Poole（ヘンリープール）」をはじめとする世界的な名門テーラーともライセンス契約を締結し、至高のスタイルを提供します。「KASHIYAMA PREMIUM」MENは百貨店チャネルにて、全国26店舗で展開しています。

「KASHIYAMA PREMIUM」MENサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/premium/men/

「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENは、百貨店の顧客層に注目し、女性のライフスタイルや価値観の変化を最前線で捉えてきた伊勢丹新宿店ファインクローズと共創しました。“装いのルールは守りながらも自分らしさを表現できる女性のためのオーダースーツ”を目指し、あらゆる

キャリアシーンに寄り添うプレミアムラインを展開します。「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENは伊勢丹新宿店のみで展開展開しています。

「KASHIYAMA PREMIUM」WOMENサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/premium/women/

