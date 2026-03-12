ジュエリーボックスブランド「sentoujours.」より待望のジュエリーライン「Perle Collection」が誕生、2026年3月12日(木)より販売開始

STJ Creations株式会社

STJ Creations株式会社（本社所在地：東京都渋谷区恵比寿）が展開するジュエリーボックスブランド「sentoujours.（セントゥジュール）」は、新たにジュエリーライン「Perle Collection」を新設いたします。第一弾として発売するのは、日常でも特別な日でも身に纏いたくなる、タイムレスな魅力を放つパールを用いたピアスとイヤーカフ。2026年3月12日（木）より、公式オンラインサイトにて販売を開始いたします。

◆「Perle Collection」

パールは、年齢やシーンを問わず、

どなたでも、いつでも身に纏いたくなるタイムレスな素材です。

これまで数々のジュエリーを見守ってきたsentoujours.だからこそ辿り着いた、

現代の日常に溶け込み、より美しさを引き立てるデザインをお届けします。

＜Chloe（クロエ）＞

パールをふんだんに使い、5連のサークルを描く存在感たっぷりのピアス。

価格：33,000円(税込)

素材：貝パール（パール）、K10（留め具）

＜Lili（リリ）＞

パールの中にカラーストーンを入れ込んだ、リボン型のピアス。

カラーは、パールオンリー、シーブルーカルセドニー、マラカイト、オニキス、タイガーアイ、ピンクモルガナイトの6種類からお選びいただけます。

価格：36,300円(税込)

素材：貝パール（パール）、K10（留め具）

＜Amelie（アメリ）＞

パールの中にカラーストーンを入れ込んだ、リボン型のイヤーカフ。

カラーは、パールオンリー、シーブルーカルセドニー、マラカイト、オニキス、タイガーアイ、ピンクモルガナイトの6種類からお選びいただけます。

価格：26,800円(税込)

素材：貝パール（パール）、シルバー（留め具）

◆「sentoujours.」概要

sentoujours.（セントゥジュール）は、日本の「扇子（せんす）」、永遠を意味するフランス語 toujours、そして英語の “sense（感覚）” を掛け合わせて生まれた言葉です。扇子は、末広がりの形状から、未来の可能性や幸運を象徴する日本の伝統的な縁起物。そこに“sense（感覚）” の意味を重ねることで、自分自身の感覚を信じて道を切り開く力を表現しています。

感覚がもたらすひらめきや選択は、未来の無限の広がりと幸運につながります。

私たちsentoujours.は、『自分らしく』輝くすべての人のそばで、その人が最もその人らしくいられる空間を共に創り出したいと願っています。

感覚と直感が、未来を導き、永遠に続く輝きを生み出すことを願って。

・公式オンラインサイト：https://sentoujours.com/

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sentoujours.official/