【発売開始】バトルトイ『AKEDO（アケド）』S3シリーズ「POWER STORM」2026年3月13日発売！

株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、人気バトルトイ「AKEDO（アケド）」のS3シリーズ「POWER STORM」を、2026年3月13日（金）より公式オンラインストアをはじめ、全国の取扱店舗にて一般発売いたします。

また、一部店舗にて税込3,000円以上ご購入いただいたお客様を対象に、「AKEDOオリジナル缶バッジ」を1個プレゼントするキャンペーンを実施いたします（数量限定）。

◆店舗限定キャンペーンについて

AKEDO公式サイト :https://hashy-topin.co.jp/akedo/
AKEDO公式X :https://x.com/akedo_japan

対象店舗にて税込3,000円以上ご購入のお客様を対象に、

AKEDOオリジナル缶バッジをランダムで1種プレゼントいたします。

※1会計につき、1個のお渡しです。

※缶バッジの種類はお選びいただけません。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

◆公式オンラインストア

●キャンペーン対象店舗

オンラインストアでは、2026年3月13日（金）午前0時より販売開始いたします。



・ハシートップイン公式オンラインストア：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=624

・ハシーストア楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/ak-1015/

◆商品紹介

ウォリアー1体＋コントローラー1体のセットパック25種類のウォリアーからキミの相棒を見つけ出そう！

高速アクションバトルトイ、AKEDO（アケド）！

海外でも特に人気を集めたAKEDOのS3シリーズ（POWER STORM）が登場です。

25種類からランダムのウォリアー1体＋コントローラー1個のセットパック。

エレメントパワーでパワーアップした新たなウォリアーたちでバトルはより戦略的に！

さあ、君のウォリア―を手に入れて── 決めろ！スプリットストライク！！

★世界限定1,000体！！ 幻のウォリアー『ロードシフタ』が当たるかも！？

『ロードシフタ』は世界限定1,000体しか存在しない！

炎・水・雷・大地 ── 4属性のエレメントをあわせもつ”幻のウォリアー”です。

4属性のパワーがみなぎる腕を高速回転して強力な攻撃を放ちます！

さらに、特殊ギミックにより頭部が回転し、異なる表情へと変化。

付属のコントローラーも限定カラー仕様で、まさにイレギュラーな存在です！

運が良ければキミも出会えるかもしれない！？

○品 番 ：AK-1015 AKEDO S3 シングルパック

○セット内容：ウォリアー×1(※ランダム仕様)、バトルコントローラー ×1、

コレクターズガイド（説明書） ×1

※コレクターズガイドは海外版と同じ仕様のため、

日本国内では実装されないウォリアーも記載されております。

○商品サイズ：［コントローラー］W115×D55×H15(ｍｍ)

［ウォリアー］約W40×D32×H52(ｍｍ)

○PKGサイズ：W112×D35×H180(ｍｍ)、DP BOX：W225×D140×H190(ｍｍ)

○本体価格 ：1,320円(税込)



※全25種のウォリアーがランダムで封入されています。ランダム仕様のため、お届けの際に同じウォリアーが複数当たるという可能性もございますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct