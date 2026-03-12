「スムーズにゴロゴロできるNELL、ガチでエグいぞ」ゆうちゃみさん＆エバースが登壇　世界睡眠デー直前に睡眠の新常識「枕よりマットレス」をプリ機で体験

株式会社Morght

睡眠の本質を追求する睡眠ブランド「NELL（ネル）」を運営する株式会社Morght（本社：東京都港区）は、3月13日の世界睡眠デーを前に、2026年3月12日（木）、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて、体験型イベント「寝っころプリ by NELL」を開催しました。

イベントにはモデル・タレントのゆうちゃみさんとお笑い芸人のエバースが登壇。本イベントは、睡眠において注目されがちな「枕」よりも、実は身体の約9割を支える「マットレス」が睡眠の質に大きく影響するという点に着目し、世界初※1となる「寝て撮るプリ体験」を通じて、マットレスの重要性を直感的に伝えることを目的に実施されました。

■睡眠の新視点「あたま1割、からだ9割」

本イベントは、睡眠時に身体の重さの約9割をマットレスが支えているという事実に基づき、「あたま1割、からだ9割」をキーワードに掲げています 。

多くの人が睡眠改善のために「枕」を買い替える一方で、睡眠の質（寝返りのしやすさ等）を左右する土台である「マットレス」は後回しにされがちです 。

NELLは、業界最高水準1,734個（ダブルサイズの場合）のポケットコイルを贅沢に使用することで、身体の「9割」を緻密に支え、理想的な睡眠を提供します。

「NELL マットレス」独自のポケットコイルについて説明するMorght CEO・土井 皓貴

「NELL マットレス」は、同価格帯の約2倍、5つ星ホテルを凌駕する業界最高水準1,734個（※）のポケットコイルを贅沢に配置。あえて35mmという小口径のコイルを採用し、高密度に敷き詰めることで、身体の曲線に合わせて「点」で緻密にサポート。特定の部位に負担をかけず、全身を優しく、かつ力強く支え切ることで、オーダーメイドのような極上の寝心地を実現しました。

■ゆうちゃみ＆エバースがマットレスの裏から登場

モデル・タレントのゆうちゃみさんお笑いコンビ・エバースのお二人

スペシャルゲストとして、モデル・タレントのゆうちゃみさんと、お笑いコンビ・エバースのお二人が登壇。パジャマ姿で登場したゲストの方々に、会場は和やかな空気に包まれました。

翌日3月13日(金)に控えた世界睡眠デーにちなんだクイズや掛け合いを交えながら、「なぜ枕ではなくマットレスが重要なのか」というテーマについてトークを展開し、MCとの軽快なやり取りでは佐々木さんは「とにかく枕よりまずマットレスが重要なんですね！」と驚くシーンもありました。

■エバース町田さん「NELL マットレス、ガチでエグいぞ」 ゆうちゃみさん、世界初の“寝っころプリ”を実演体験

ゆうちゃみさん「めっちゃマットレスが寝返りしやすい！疲れない！」町田さん「NELL マットレスがすぐに身体の体重を分散させてくれるから寝返りしやすかった。このマットレス、ガチでえぐいぞ」

イベントのハイライトとなったのが、世界初となる横たわった状態で撮影するプリ体験「寝っころプリ by NELL」です。

代表して体験したゆうちゃみさんは、実際にNELL マットレスの上に横たわり、約20回とされる理想的な寝返り回数を想定した撮影に挑戦。佐々木さんは「20回も寝返りを打っているとは思ってなかった」といった驚きを示しました。また、天井に設置されたカメラとミラーによって、普段は見ることのないゆうちゃみさんの寝ながらのポージングに、エバースのお二人は「かわいいですね！さすがゆうちゃみ！」とコメントしました。

体験中には、ゆうちゃみさんから「めっちゃマットレスが寝返りしやすい！疲れない！」といったコメントも飛び出し、体験を通じてマットレスの重要性に自然と気づくシーンもありました。撮影された写真を動画とプリントアウトで受け取ると「平成感あってかわいい！」と大興奮のご様子。



イベント前に「寝っころプリ by NELL」を体験した町田さんは「NELL マットレスがすぐに身体の体重を分散させてくれるから寝返りしやすかった」とコメントし、「このマットレス、ガチでえぐいぞ」と大絶賛でした。

■“寝相の可視化”が生む新たな気づき

「寝っころプリ by NELL」の撮影体験では、ゆうちゃみさんの音声ガイドが進行役に。慣れ親しんだプリ機のようなテンションと距離感で、寝返りながら進行する撮影をナビゲートします。普段は意識することのない“寝返り”の動きを、撮影を通して自然に体感できる、楽しく学べる構成です。

「いいねーその調子！次はかわいくぶりっ子ポーズ！」「いい感じ！次は左向きでガチ寝！」といった明るいナビゲートで、睡眠時に起きているとされる約20回の寝返りをもとに、20パターンの寝姿勢を順に指示してくれます。仰向けや横向きなど姿勢を変えながら撮影を行うことで、身体の動きや支えられ方の違いを疑似的に体感することができます。

撮影が進むにつれて、自身では気づきにくい寝姿勢のクセや、寝返りのしにくさを実感できる点も本体験の特長です。ユーモアを交えたナレーションとともに体験することで、言葉だけでは伝わりにくい「寝返りのしやすさ＝マットレスの重要性」を、自然に理解できる設計となっています。

実際にご自身のナレーションを聞いたゆうちゃみさんは「声質が綺麗に録れてて音質が完璧で仕上がりは100点！」と大満足でした。体験を通じてマットレスの重要性を学んだ佐々木さんは「寝不足でもこんなに面白いのに、良い睡眠をとるともっとネタが面白くなってしまいます」とコメントしました。

■専門医を交えたトークショーで睡眠の質を深掘り

ゆうちゃみさん「たしかに最近肩こりもつらいのでマットレスを気にしてみます」エバースさん「マットレス、NELLで寝ます」

後半は、ゆうちゃみさんとエバースのお二人に加え、快眠セラピスト・睡眠環境プランナーの三橋美穂先生を迎えたトークショーを実施。調査データを交えながら、睡眠の新常識として「枕よりもマットレスが重要」であることが分かりやすく解説されました。

「いつもの寝相チェック」というテーマについてのフリップトークでは、普段左を向きながら寝るゆうちゃみさんは三橋先生からの「からだを横向きにして寝る時はマットレスの弾力性が大事」というアドバイスを受け「たしかに最近肩こりもつらいのでマットレスを気にしてみます」とコメント。改めて“からだの9割を支える”マットレスの重要性を実感しました。エバースのお二人も「普段聞けることのない睡眠の専門家の先生の話も聞けて良かったです！マットレス、NELLで寝ます」と話し、イベントで得た学びを日々の生活に取り入れる姿勢を見せました。

イベント全体を通じて、「枕を変える前に、まずマットレスを見直すことが重要」というメッセージが改めて提示され、生活者が抱きがちな“枕だけで睡眠が変わる”というイメージと実態のギャップを埋める内容となりました。

■登壇者プロフィール

ゆうちゃみさん

2001年9月8日生まれ

大阪府出身身長176cm『令和の白ギャル』として、2023年4月まで雑誌『egg』の専属モデルを務めた。

圧倒的な明るさと、こてこての大阪弁であらゆる場を盛り上げる新世代として様々なバラエティー番組やドラマ、CM、イベントに出演する等、幅広く活躍中。

地元の「東大阪市魅力PR大使」にも任命されている。

エバースさん（佐々木隆史さん、町田和樹さん）

佐々木隆史さんと町田和樹さんによるお笑いコンビ。

2016年にNSC東京校21期生として結成。

2024年の「第46回ABCお笑いグランプリ」で優勝、「M-1グランプリ」では2024年に初の決勝進出を果たし、翌2025年には第3位に輝くなど、若手実力派として注目を集めている。

快眠セラピスト・睡眠環境プランナー 三橋美穂 先生

寝具メーカーの研究開発部長を経て独立。

これまでに1万人以上の眠りの悩みを解決してきており、とくに枕は頭を触っただけで、どんな枕が合うかわかるほど精通。

全国での講演や執筆活動のほか、寝具や快眠グッズのプロデュース、ホテルの客室コーディネートなども手がける。

著書に『オトナ女子の不調と疲れに効く 眠りにいいこと100』（かんき出版）ほか多数。https://sleepeace.com/

■「寝っころプリby NELL」開催概要

日程 ：2026年3月12日(木)～14日(土)

時間 ：3月12日（木）13:00~19:00

3月13日（金）11:00~19:00

3月14日（土）11:00~19:00

会場 ：六本木ヒルズ 大屋根プラザ（〒106-0032 東京都港区六本木6丁目10-6）

参加条件 ：4歳以上

参加費 ：無料

■「NELL マットレス」について

「身体の9割」を支え抜く1,734個の点。枕以上に睡眠の質を左右する、圧倒的な支持力

睡眠時、頭の重さは体重のわずか1割。残りの「9割」は、すべてマットレスが支えています。だからこそ、良い睡眠の鍵は枕ではなくマットレスにあるとNELLは考えます。

「NELL マットレス」は、同価格帯の約2倍、5つ星ホテルを凌駕する業界最高水準1,734個（※）のポケットコイルを贅沢に配置。あえて35mmという小口径のコイルを採用し、高密度に敷き詰めることで、身体の曲線に合わせて「点」で緻密にサポート。特定の部位に負担をかけず、全身を優しく、かつ力強く支え切ることで、オーダーメイドのような極上の寝心地を実現しました。

・商品名 ：「NELL マットレス」

・価格 ：シングル 75,000円（税込）～キング 150,000円（税込）

・サイズ展開 ：シングル／セミダブル／ダブル／クイーン／キング

・販売サイト ：https://nell.life/

・サービス ：120日のトライアル期間で、返金・返品保証

安心して長く使っていただくための、10年間の耐久保証

■「睡眠休養感」を向上させる睡眠ブランド「NELL」について

2020年10月にスタートした、D2C睡眠ブランドです。

睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスを発揮できるように、「質の高い準備=睡眠」を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っています。

・公式サイト：https://nell.life/

■睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」について

「WENELL（ウィーネル）」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL（ウィーネル）」がお届けする情報をもとに色々なアクションをお試しいただきながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけていただきたいと考えています。

・WENELL：https://nell.life/wenell/

※寝ながら撮影できるプリ機として。当社調べ（2026年2月時点）。