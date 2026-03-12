『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書』発売決定！　日向夏による書き下ろしエピソードも

株式会社イマジカインフォス

シリーズ累計4500万部突破の大人気作『薬屋のひとりごと』から、待望の初公式レシピ本が誕生！

壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情の証・氷菓(アイス)をはじめ、作中で読者の心をつかんだ数々の料理を原作者・日向夏先生完全監修のもとレシピ化！

物語に登場したあの味を、実際に「作って」「味わう」ことができます。

そしてなんと、本書だけの日向夏先生書き下ろしショートストーリーを特別収録！

料理を軸に広がる物語を味わいながら、読む楽しさと作る楽しさの両方を堪能できる一冊です。

一部レシピは、WEBで先行公開され大きな反響を呼び、SNSでも「作ってみた」投稿が続出。

本書では、未公開レシピを含む全23品を、くわしい工程写真付きでわかりやすく紹介しています。

装丁画は、しのとうこ先生による本書のための描き下ろし。

作品世界を堪能できる23品を一挙公開！

・猫猫の“媚薬”チョコレート

・園遊会のみかん生姜飴

・青魚と野菜のなます

・恍惚の毒見スープ

・麦稈の二層モクテル

・上級妃の柑橘蜂蜜煮

・街歩きの串焼き

・見送りの青薔薇タルト

・月精の夜空ゼリー

・滝壺の蕗煮

・友情の氷菓

・爸爸（パパ）の葡萄果実水（ぶどうジュース）

・狐の里の油条（あげぱん）

・暗号の運命饼干（フォーチュンクッキー）

・燕燕の乾焼蝦仁（エビチリ）

・水蓮の西方風焼き菓子

・大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子

・壬氏の疲労回復スープ

・やぶ医者の甘藷菓子

・訪問の夜の豚角煮

・水蓮の鮑粥

・体調確認の鶏粥

・猫猫のかさ増し粥

新レシピ『月精の夜空ゼリー』公開！

満月と水面に映った、ひらひらと舞う淡い光、揺れる柳、それを背景にひれを舞わせる美人。もう何十年も前に特使の曽祖父が見た光景とはこれではなかろうか。そこにいる者は到底、この世の住人とは思えなかった。（『薬屋のひとりごと』三巻八話「月精」より）

3月12日の書籍化決定を記念して、新レシピ「月精の夜空ゼリー」が公開！

今回初めて、作中に出てくる料理ではなく、作中の名シーンを表現したレシピとして登場します。

「月精の夜空ゼリー」レシピはこちら(https://scawaiiweb.com/articles/detail/68314)

そのほか、公開済みのレシピはこちら(https://scawaiiweb.com/tag/%E8%96%AC%E5%B1%8B%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94)。

恍惚の毒見スープ友情の氷菓（アイス）街歩きの串焼き猫猫の”媚薬”チョコレート水蓮の西方風焼き菓子体調確認の鶏粥

続報は『薬屋のひとりごと』原作公式X(https://x.com/kusuriya_OA)をチェック！

料理・レシピ考案／真楠ヨウ 撮影／鈴木泰介 スタイリング／坂上嘉代

＜書誌情報＞

『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』

発売日：2026年5月13日（水）

予価：2,200円（税込）

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

ISBN:ISBN978-4-07-463444-6

全国の書店・ネット書店にて、順次予約開始します。

<書店特典>

