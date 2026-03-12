「第一回災害食アワード」特殊栄養食品・サプリメント等部門『ソフミール やわらか缶詰』が優秀賞を受賞！
株式会社メディア・グローブ（本社：東京都荒川区）が販売する『ソフミール やわらか缶詰』が、2026年「第一回災害食アワード」において「特殊栄養食品・サプリメント等」部門で優秀賞を受賞いたしました。
弊社は2015年に介護食専門通販サイト「健康ごはんのヘルスディッシュ」を立ち上げ、主に咀嚼困難なお年寄りに向けたお食事の提供を行っております。
『2026年は、東日本大震災から15年の節目の年です。あの日の記憶を風化させず、改めて災害備蓄に目を向けていただきたい──その思いを込めて、今回の受賞をご報告いたします。』
日本は地震大国であり、台風や豪雨などの自然災害も毎年発生しています。しかし、災害時の備蓄食というと乾パンや乾燥米、缶詰など「噎む力がある人」を前提としたものがほとんどです。高齢者や咀嚼困難な方が食べられる備蓄食は、まだまだ十分とは言えません。
これから来る超高齢化社会において、「誰もが食べられる備蓄食」の充実は急務であり、皆様にもこの機会に改めて災害備蓄を見直していただければ幸いです。
＜受賞商品『ソフミール やわらか缶詰』とは＞
ソフミールやわらか缶詰は、東日本大震災で被災された方からのお問合せをきっかけに、5年の開発期間をかけて誕生した、今まで無かった「噎めないお年寄りのための長期保存可能なやわらか非常食」です。
年を重ねることであごの力が弱まったり、入れ歯が必要になった方でも、素材の形を保ちながら歯ぐきでつぶせる柔らかさを実現。被災時に「食欲」を落とさないことを第一に考え、見た目の良さと美味しさを兼ね備えています。
(R)ソフミール やわらか缶詰 牛肉と根菜の旨煮
ソフミールやわらか缶詰は、スマイルケア食では4相当、UDF（ユニバーサルデザインフード）では区分2：歯ぐきでつぶせる柔らかさ相当に位置するやわらか度合いです。咀嚼困難な方にも安心してお召し上がりいただけます。
＜被災者の声から生まれた「甘さ」へのこだわり ＞
『被災時に被災者様が口々にされていたのは「食事がしたい」「甘いものが食べたい」という声でした。ソフミールやわらか缶詰では、その声を活かし「甘さ」を強調して開発いたしました。』
被災生活では、精神的にも肉体的にも大きなストレスがかかります。そのような状況下で「甘いものが食べたい」という声は、単なる味覚の好みではなく、心と体の切実な求めです。ソフミールやわらか缶詰は、その声に応えるべく、風味設計において「甘さ」を大切にしています。
甘さは、食欲が低下しがちな被災生活において、食べる意欲を引き出し、栄養摂取につなげる重要な要素です。「美味しく食べられること」が、被災者の方々の心の支えになると信じています。
＜商品の特長＞
■ 缶詰なのにやわらかい（UDF：歯ぐきでつぶせる柔らかさ相当）
■ 1g程度の塩分量でしっかりとした味付け
■ 機能性食品でありながら日常で食べられるほどの美味しさ
■ 普通食を食べている方でも抵抗なく食事ができる見た目の良さ
■ 被災者の声を活かした「甘さ」を強調した風味設計
＜5年保存に向けた取り組み＞
現在、ソフミールやわらか缶詰は5年保存の実現に向けて準備を進めています。
現行の保存期間3年半から、5年保存への延長を目指しております。これが実現すれば、自治体や企業の防災備蓄のサイクルに合わせた運用が可能となり、より多くの介護施設様や一般家庭での備蓄に導入いただきやすくなります。
＜特許製法「凍結含侵法」の可能性＞
ソフミールやわらか缶詰の柔らかさを実現しているのが、特許製法「凍結含侵法」です。この技術は食材の形を保ちながらも、歯ぐきでつぶせるほどの柔らかさに加工することができます。
『凍結含侵法は、介護分野のみならず活躍できる技術です。ソフミール缶詰が世の中に普及することで、凍結含侵法も認知されることを期待しています。』
介護食だけでなく、災害食・病院食・離乳食など、「柔らかさ」が求められるあらゆるシーンで活用できる技術であり、その可能性は無限大です。ソフミールが広く知られることが、凍結含侵法という日本発の技術の認知向上にもつながると確信しています。
＜テレビ・メディア等での紹介実績＞
ソフミールやわらか缶詰は、各種新聞やテレビ番組でも取り上げていただいております。
●NHK「あしたが変わるトリセツショー」
番組内でソフミールやわらか缶詰の商品紹介と評価。ゲストの皆様が柔らかさを体験
●新聞
高齢者住宅新聞
ソフミールやわらか缶詰の商品紹介記事を掲載（2022年9月）
●新聞
日本食糧新聞
災害食特集にて「災害食大賞2023受賞商品」として紹介
●その他
各種新聞・専門誌等
介護食・防災食関連の専門媒体を中心に多数掌載
※上記は主なメディア掲載実績の一部です。詳細は弊社プレスリリース（PR TIMES）をご参照ください。
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000141922.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000141922.html)
＜ソフミールやわらか缶詰 受賞歴＞
ソフミールやわらか缶詰は、これまでにも多くの公的コンテストで評価をいただいております。
■ 2026年：「第一回災害食アワード」特殊栄養食品・サプリメント等部門 優秀賞受賞
■ 2024年：「第9回介護食品・スマイルケア食コンクール」金賞受賞
■ 2023年：防災安全協会「災害食大賞2023」特別賞受賞
■ 2023年：東京都荒川区「新商品・新技術大賞」入賞
＜『ソフミール やわらか缶詰』シリーズラインアップ（計3品）＞
★受賞商品 牛肉と根菜の旨煮 160g 600円 3年半
鯖の味噌煮 160g 650円 3年半
肉団子の甘酢あんかけ 160g 600円 3年半
詳しくはHPをご覧ください：https://yawacan.mediaglobe.jp/
私たちの想い
これから来る超高齢化と地震や台風などの災害、大小あるかもしれませんが、このままでは災害時に噎む力が弱まってしまった方や、パニックで入れ歯を忘れてしまった方々が、食事に困る事態は避けられません。
我々の役割は、どのような環境下でもしっかりと食事が摂れる未来を作っていくことだと考えています。もし災害が起きてしまった際に、このソフミールが役に立ってくれると、私たちとしては本当にうれしく思います。
一回日本災害食アワード」について
「第一回日本災害食アワード」は、「すべての人に食べる安心を届けるために─」をテーマに、優れた災害食・災害食関連品を表彰するアワードです。災害食の開発・普及の促進を図るとともに、災害食のISO規格化を応援する目的も担っています。
主催 日本食糧新聞社
テーマ 「すべての人に食べる安心を届けるために─」
対象 災害時に有用な加工食品（サプリメント等を含む）
審査委員長 櫻庭氏（元内閣府防災担当参与）
表彰・展示 FABEX東京2026内「お米未来展」にて表彰・展示
事務局 日本食糧新聞社「災害食アワード」事務局（TEL: 03-3537-1077）
会社概要
会社名 株式会社メディア・グローブ
所在地 東京都荒川区
事業内容 介護食専門通販サイト「健康ごはんのヘルスディッシュ」運営
ソフミール HP
https://yawacan.mediaglobe.jp/
ヘルスディッシュ本店
https://healthdish.jp/
ヘルスディッシュ Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/healthdish/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社メディア・グローブ 担当 瀧野
TEL：03-6806-8384（平日10:00～17:00）
HP：https://mediaglobe.jp