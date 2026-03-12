『フィットネスクラブ東京ドーム』に装着型サイボーグ「HAL(R)」を総合型フィットネスクラブ日本初導入

株式会社東京ドーム

東京ドームグループである株式会社東京ドームスポーツ（東京都文京区後楽1‐3‐61、代表取締役社長：岩瀬 敬之）は、サイバニクス技術※のリーディングカンパニーであるCYBERDYNE株式会社（茨城県つくば市学園南二丁目2番地1、代表取締役社長：山海 嘉之）と連携し、2026年3月30日（月）にオープンする『フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉』と、東京ドームシティ ラクーア7階にある『フィットネスクラブ東京ドーム』に装着型サイボーグHAL(R)腰タイプを導入します。

HAL（ハル）は、装着者の意思に従った動作を実現することで身体機能を改善・補助・拡張・再生することができる世界初の装着型サイボーグです。総合型フィットネスクラブでのHALの導入は日本初の試みとなり、4月より会員の皆様にHALを使用したパーソナルプログラムの提供を開始します。なお、当プログラムは東京ドームスポーツのスタッフが、総合型フィットネスクラブでは日本初のCYBERDYNE社による認定パーソナルトレーナーとして提供します。

東京ドームスポーツはCYBERDYNE社との連携により、フィットネス業界の先駆けとしてサイバニクス技術の活用を図ることで、更なる健康寿命の延伸や身体的なパフォーマンスの向上を推進するとともに、生活の質（QOL）の向上とWell-beingの実現を図ってまいります。

※新領域【サイバニクス：人・AIロボット・情報系の融合複合】から創られた技術

【HALとは】

HALは、脳から筋肉へ送られる運動意思を反映した「生体電位信号」を皮膚に貼ったセンサーで検出し、装着者の意思に従った動作を実現することで身体機能の維持・向上を促す装着型サイボーグです。

人が身体を動かす際の電気信号を利用して動作をサポートし、実際に体が動いた感覚を脳へフィードバックします。この「インタラクティブなバイオフィードバック」による信号のループを繰り返すことで、脳と神経、筋肉の間のつながりを改めてつくり出し、身体機能の改善が促進されます。

今回の当社施設への導入では、お客様のニーズや状態をトレーナーが確認しながら、腰タイプのHALを使用し体幹動作や立ち座り動作などを繰り返すことによって、体幹や下肢の運動機能向上につながるパーソナルプログラムを実施します。

【事業連携および導入の背景】

既に欧米やアジア圏、国内の医療現場やCYBERDYNE社が運営する施設等にて、HALは多くの人たちの身体機能の改善・補助・拡張・再生を果たしてきていますが、今回新たに総合型フィットネスクラブへサイバニクス技術の導入を図ることは、当該最先端技術の体験機会のハードルを下げ、より多くの人に健康寿命の延伸による行動範囲の拡大やスポーツを通した成長機会の拡充をもたらし、ひいてはWell-beingの輪を広げることに繋がります。

当社が初めて実際にHAL腰タイプを装着し動作指導を受けた際、明らかな身体機能の改善や拡張を体感し、これが大きな感動をもたらすことを確信しました。東京ドームグループは感動の共有による豊かな社会の実現を経営理念に掲げており、このフィットネスにおける感動体験を多くの人と共有したいという思いから事業連携の検討がスタートしました。

東京ドームスポーツは、CYBERDYNE社と連携することでフィットネス業界の先駆けとしてその牽引役・推進役になり、企業の存在意義を高めていきます。

【プログラムについて】

◎プログラム名：HAL腰タイプ パーソナルトレーニング

◎概要：HAL腰タイプを活用したパーソナルトレーニングによる複数の身体機能の改善・拡張

◎開始時期：4月上旬より開始予定（開始日はHPにてお知らせします）

◎利用対象者：フィットネスクラブに入会している会員（16歳以上）

◎時間：60分・回（うち、HAL腰タイプの使用は20～30分程）

◎申込単位：1回毎の申し込み（複数回をセットにした商品ではありません）

◎料金（税込み）：

〈フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉〉

・パーソナル会員：月額会費39,900円に加え 1,650円／60分・回

※パーソナル会員は、フィットネス会員利用条件・範囲に加え4回のパーソナルトレーニング付き

・その他成人会員：9,900円／60分・回（通常のパーソナルトレーニング 8,250円／60分・回）

〈フィットネスクラブ東京ドーム〉

・成人会員：9,350円／60分・回（通常のパーソナルトレーニング 7,700円／60分・回）

◎プログラム内容：カウンセリング、HAL腰タイプの説明・装着、HALを用いた身体機能改善・拡張プログラムの実施、カウンセリング内容に応じた各種トレーニング

【フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉 概要】

◎施設名：フィットネスクラブ東京ドーム ららぽーと柏の葉

◎所在地：千葉県柏市若柴175 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 4階（つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」西口前）

◎開業日：オープン 2026年3月30日（月） ※プールを除く

プールオープン2026年4月27日（月）

◎URL：https://www.tokyodome-sports.co.jp/fitness-club-kashiwanoha/

◎施設面積：約3,400平方メートル

◎営業時間：平日 9:00～22:30／土日祝 9:00～21:00

◎休館日：毎月15日・30日・31日・年末年始、そのほか館に準じる

※休館日が変更になる場合には、HPと館内掲示にてご案内いたします。

◎料金：登録料 3,300円（税込）／フィットネス会員（レギュラー会員） 月会費13,500円（税込）

そのほか詳細な料金プランは下記サイトよりご確認ください。

https://www.tokyodome-sports.co.jp/fitness-club-kashiwanoha/join/

◎設備詳細：トレーニングジム、スタジオ、プール、シミュレーションゴルフ、浴室、ドライサウナ、ラウンジ、ショップ、サロン、その他各種スクールプログラムなど

■施設コンセプト

全世代の方がそれぞれの目的に合わせて快適にフィットネスを楽しめる総合型フィットネスクラブをコンセプトとして、「フィットネス」と「サードプレイス」が融合した空間とサービスを提供します。私たちは、スポーツを通して生まれるお客様との対話やサービス、そして快適で洗練された空間や様々なプログラム・スクールなどにより、ここでしか味わえない体験を創出することで、通うことが楽しみになる施設（サードプレイス）を生み出します。そして会員の皆様が身体的、精神的、社会的に良好で満たされた状態（Well-being）になれる場所を目指してまいります。

【フィットネスクラブ東京ドーム 概要】

◎施設名：フィットネスクラブ東京ドーム

◎所在地：東京都文京区春日1-1-1 ラクーアビル7階

◎URL：https://www.tokyodome-sports.co.jp/fitness-club/

◎施設面積：約3,600平方メートル

◎営業時間：平日・土曜 6:00～23:00／日曜 13:00～21:00／祝日 10:00～21:00

◎休館日：毎月10日・25日・年始

◎料金：入会金 33,000円／登録料 3,300円／月会費16,800円（税込）

※いずれもマスター会員料金

そのほか詳細な料金プランは下記サイトよりご確認ください。

https://www.tokyodome-sports.co.jp/fitness-club/join/

◎設備詳細：トレーニングジム、スタジオ、プール、リラクゼーションスペースなど

■東京ドームスポーツ 会社概要

会社名：株式会社東京ドームスポーツ

所在地：東京都文京区後楽1-3-61

代表者：代表取締役社長 岩瀬 敬之

設立：1981年3月31日

事業内容：スポーツクラブ、温浴施設、キッズ施設等の運営・管理及びその受託

■CYBERDYNE会社概要

会社名：CYBERDYNE株式会社

所在地：茨城県つくば市学園南二丁目2番地1

代表者：代表取締役社長 山海 嘉之

設立：2004年6月24日

事業内容：バイオ・医療系とAIロボット・情報系の融合による「サイバニクス医療健康・ライフイノベーション」の推進

１.サイバニクス技術を活用した製品の研究開発、製造、販売

２.サイバニクス技術を活用した治療・トレーニング等のサービスの提供

３.サイバニクス産業創出のためのスタートアップ支援・イノベーション創出

※画像はイメージ。

※内容が変更になる場合がございます。

