総務省・鹿児島市教育委員会・株式会社NIJINが登壇。「2025年度 教育DX推進フォーラム」にて、教育分野におけるPDS活用の可能性を巡りパネルディスカッションを展開。

株式会社NIJIN（本社：東京都、代表取締役社長：星野達郎）は、2026年3月7日に行われた2025年度教育DX推進フォーラム（主催：一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC））に登壇いたしました。

本フォーラム内の「教育分野におけるPDS（Personal Data Store）の活用に関する実証事業」成果報告セッションにて、総務省、自治体、学校、民間企業の各視点から、教育データが拓く子どもたちの未来について議論を深めました。

当日は、鹿児島市教育委員会、株式会社フィオレ・コネクション、学校法人十文字学園の各代表者とともに、教育データの利活用がもたらす未来の教育の姿について、多角的な視点から熱い議論を交わしました。

竹下 健太郎（総務省 情報流通行政局 情報通信普及促進課 担当室長）

TOPPAN株式会社（情報コミュニケーション事業本部 教育事業推進本部）

木田 博（鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長）

松川 來仁（株式会社フィオレ・コネクション 代表取締役社長）

横尾 康治（学校法人十文字学園 十文字中学・高等学校 校長）

星野 達郎（株式会社NIJIN 代表取締役）

■ 当日のディスカッション内容（抜粋）

ディスカッションでは、教育データが特定のプラットフォームに依存せず、学習者主体で管理・活用される「PDS」の仕組みが、不登校支援や個別最適な学びをどう加速させるかについて深い議論が行われました。

星野からは、現場の教員や子どもたちの視点に立ち、「データは管理のためではなく、子どもたちが自身の成長を実感し、自分らしく生きるための『エンパワーメント』のツールであるべき」という、NIJINが大切にしている理念に基づいた提言を行いました。

また、自治体（鹿児島市）、民間企業、学校現場それぞれの立場から、個人情報保護と利活用のバランスや、データ連携による教育格差の是正など、次年度以降の社会実装に向けた具体的なマイルストーンが示されました。

公教育と私教育の連携に向けて、相互に期待する役割とは

■ パネルディスカッション詳報：教育データが拓く「産業との連携」

セッションの中で星野は、教育データの理想的な在り方を「スマートウォッチのように、自分の状態をいつでも手軽にチェックできる仕組み」と表現しました。

「健康管理のために歩数や心拍数を確認するように、学習者自身が自分の学びの軌跡を日常的に振り返り、自己理解を深めるためのツールとしてPDSが機能すべきです。データは管理者のためのものではなく、子どもの『やりたい』を支えるガソリンであるべきだと考えています。」

さらに、データの活用範囲を教育現場（学校間）に閉じず、「産業界との連携」に広げる意義についても強調しました。

また、モデレータを務めた鹿児島市教育委員会の木田博氏からは、NIJINアカデミーの活動に対する深い共感の声が寄せられました。

木田氏は、昨年の日本最大級の教育展示会「EDIX（教育総合展）」において、NIJINアカデミーの生徒が行ったプレゼンテーションを直接耳にし、「非常に感動した」と言及。学校という枠に捉われず、自らの学びを自らの言葉で発信する子どもたちの姿に、教育DXが目指すべき真のゴールを見出したというエピソードを披露しました。

【NIJINアカデミーにおける実践例】

NIJINが運営する「NIJINアカデミー」では、すでに既存の教育枠組みを超えた「社会とつながる学び」が形になっています。

プロのエンジニアとの共同開発： 生徒がプロの技術者と肩を並べ、実際にアプリケーションの開発に挑戦。

実社会での価値創造： ハンドメイド作品を制作し、自ら販売。お客様に喜んでもらうことで「誰かをハッピーにする」という成功体験を積む。

星野は、こうした活動の履歴（ポートフォリオ）がPDSを通じて産業界と共有されることで、「学歴ではなく『何ができるか』で評価され、子どもたちが早期から社会の主役になれる未来」への展望を語りました。

■NIJINアカデミー

NIJINアカデミーは2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国から約650名超が入学している。2024年9月からはリアルでも学べる場を提供しており、現在開校予定も含めて34校。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割以上が在籍校の出席認定を獲得。※2026年3月現在

学校HP:https://www.nijin.co.jp/academy

