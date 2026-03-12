【入場無料】LOVE FM FESTIVAL 2026開催！音楽、グルメ、ワークショップ、インタラクティブなラジオ体験

ラブエフエム国際放送株式会社

LOVE FM FESTIVAL2026

会場：福岡市役所前西側ふれあい広場、ソラリアプラザ1Fゼファ

日付：3月20日(金・祝)・21日(土)

時間：福岡市役所前西側ふれあい広場 11:00-21:00

ソラリアプラザ1Fゼファ 11:00-19:00

主催：ラブエフエム国際放送株式会社

MESSAGE

9回目となる今回のテーマは 『REUNION』。

2年ぶりに帰ってくる“ラブフェス”は、音楽と人、ラジオと街、そしてあなたを再びひとつにする。

それは、声がつなぐコミュニティの“再起動”。

ラジオを通じてつながってきた私たちが、もう一度ここに集まり 30周年に向けてスタートする日。

いつも大好きなものプラス新しい発見が見つかる場所。

あなたの世界が広がる、それが、今年の“ラブフェス” です。

アーティストステージや、LOVE FM DJたちが講師を務めるワークショップなど、大人から子供まで楽しめるコンテンツをご用意してお待ちしております。

KEY VISUAL

今回のビジュアルは、 台湾・台北を拠点に活動するイラストレーター 鄒 繇達(Tzou YunDa)氏による描き下ろし。人々が天神のまちで そしてLOVE FMの周波数のもとで集う様子を、近未来感あるタッチで描き、配色と版画のようなアレンジでレトロに仕上げています。

キービジュアルを使用したグッズも販売予定。

※画像のアイテム・サイズは、実際の商品と異なる場合がございます。ARTIST LINEUP

＼＼ @福岡市役所前 ふれあいステージ ／／

アーティストラインナップはこちら！

ARTIST COLLABO STAGE

アーティストとLOVE FM DJによる唯一無二のステージをお楽しみください。

＼＼ @ソラリアプラザ1F ゼファステージ ／／

アーティストラインナップはこちら！

番組公開生放送

番組：「スイッチオン！DAYTIME」

日時：3月20日(金・祝) 公開生放送時間 13:00-15:00

DJ：Sach

ゲスト：大野Jタカシ(※ライブあり) / Foon(from Thailand) / Spotify

番組：「SPIN THE WHEEL」

日時：3月21日(土) 公開生放送時間 16:00-19:00

当日のDJミックスはオールバイナルで生ミックス！

DJ：Miki & SPIN CREW

ゲスト：Taishilou (※ライブあり)

全体ステージスケジュールはこちらをチェック！

FOOD

テーマは「つなぐカレー。～人生に、再会というスパイスを～」

あの伝説が帰ってくる！「WORLD CURRY MARKET」 REUNION！

LOVE FM FESTIVALのテーマである「REUNION（再会）」を体現。2018年に大熱狂を巻き起こしたあの「WORLD CURRY MARKET」が、時を超えて帰ってきます。

あの名店の味をもう一度！そして新開拓の感動を！！福岡の名店や話題のお店、ワールドワイドにラインナップして「やっぱりこれだよね！」と思える、"出会い"と"感動"をお届けします。

カレーはREUNIONのシンボル！

スパイス、具材、そして国や地域ごとの異なる文化が一つの鍋に溶け合うカレーは、「違うものが一緒になる（REUNION）」というテーマそのもの。フェス飯の定番、カレーがくれる「帰ってきた安心感」を存分に味わって！

スパイスの香りと、懐かしい笑顔が溢れる再会の場所へ、ようこそ！

LOVE FMがキュレートした「つなぐカレー」のストーリー。

選りすぐりのショップをラインナップ！

Sound Communication Area supported by Spotify(https://lovefm.co.jp/news/archives/886)

今回は、世界最大級のオーディオストリーミングサービス「Spotify」とコラボし、ラジオ局ならではの

「音」をテーマにしたワークショップや、個性豊かなDJたちによるDJ PLAY、小さなお子さんでも

遊べるンテンツを開催します！

マリンワールド海の中道 presents こどもCM体験！～上手によめるかな？～

3月20日（金・祝） 14:00-14:30 講師：ジェフ太郎

3月21日（土） 16:00-16:30 講師：Anna

※定員：各回5名（事前申し込み/先着順）/ 対象：小学1年生~6年生

※応募方法：LOVE FM ホームページ(https://lovefm.co.jp/news/archives/882)をご確認ください。

LOVE FM DJ WORKSHOP

3月20日（金・祝） 11:40-12:20 BEATBOXER KAZのボイパレッスン

3月21日（土） 15:40-16:20 Miki & DJ HIGAのスクラッチ体験

※どなたでもご参加いただけます（事前申し込み不要 / 立ち見可）

※混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。

DJ PLAY

3月20日（金・祝） SPIN CREW ほか

3月21日（土） DJ KIM.YURI / kiimao tong / Lina ほか

SPECIAL PROGRAM

LOVE FM FESTIVAL 2026 開催前日の3月19日（木）は、

夕方の人気番組 『music × serendipity』にて特別番組を放送！

ラブフェス当日を100倍楽しむための情報を、4時間の生放送でお届けします。

番 組 名 ：LOVE FM FESTIVAL 2026 開催直前！

music × serendipity 『REUNION』

放送日時：2026年3月19日(木) 15:00～19:00 （生放送）

担当DJ：Sakiko＆くわはら ゆみ ほかLOVE FM DJ多数出演予定

｟ アーティスト情報 ｠ 誰が、いつ、どこに出演？最速で予習完了

｟ ブース紹介 ｠ フードブースや体験型コンテンツの最新情報も

｟ リスナーの"LOVE"な声 ｠ ラブフェスへの意気込みを大募集

｟ DJたちの意気込み ｠ ラブフェスにかける熱い想いをぶつけます etc.

期待値が天井知らずにぶち上がるこの特別プログラムを聴かずして、

ラブフェス本番は迎えられません。お聴き逃しなく！

盛りだくさんの内容でお届けするLOVE FM FESTIVAL2026！

最新情報はLOVE FMのHP、公式SNSよりご覧ください。

LOVE FM FESTIVAL2026 公式X(旧Twitter)：＠lfmfes(https://x.com/lfmfes)

LOVE FM FESTIVAL2026 公式Instagram：＠lfmfes_2026(https://www.instagram.com/lfmfes_2026)