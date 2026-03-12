「eBay Japan Awards 2025」受賞企業を発表

イーベイ・ジャパン株式会社

□最優秀賞「セラー・オブ・ザ・イヤー」の栄冠を初受賞で勝ち取ったのは、中古ブランド品販売の人気セラー、株式会社Diletto

□優秀賞はALLUブランドで知られるバリュエンスジャパン株式会社と販売歴20年のレジェンド株式会社GLIT社が受賞

□新人賞「ニューセラー・オブ・ザ・イヤー」に輝いたのは、中古ブランドバッグ販売の株式会社HIVE Collective

□カメラ販売のMap Cameraを展開する、シュッピン株式会社は「殿堂入りセラー」へ

世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」への出店を通じ、17年以上日本セラーの越境EC（海外販売）を支援するイーベイ・ジャパン株式会社（所在地︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓岡田 雅之、以下イーベイ・ジャパン）は、2025年度に優秀な成績をあげた日本のセラー（販売者）を表彰する「eBay Japan Awards 2025」各賞の受賞企業（者）を決定しましたのでお知らせいたします。

▲セラー・オブ・ザ・イヤーを受賞した３社の集合写真（左から バリュエンスジャパン社、Diletto社、GLIT社）

最も優秀なセラーに贈られる「セラー・オブ・ザ・イヤー」には、eBayでハンドバッグを中心に中古高級ブランド品を販売する株式会社Dilettoが輝きました。当社は12万9千人以上のショップフォロワー数を誇り、初受賞にして最優秀賞という快挙を達成しました。新人賞「ニューセラー・オブ・ザ・イヤー」の栄誉を手にしたのは、中古ブランドバッグを販売する株式会社HIVE Collectiveです。2024年まで3年連続でセラー・オブ・ザ・イヤーを受賞したカメラ販売のシュッピン株式会社は、最高名誉賞「殿堂入りセラー」を獲得しました。本賞の新設以来、２社目の達成となります。（敬称略）

▲セラー・オブ・ザ・イヤー＜最優秀賞＞を受賞したDiletto社取締役副社長 松井氏▲ (写真右）殿堂入りセラーを獲得した、シュッピン株式会社 ご紹介の様子■「eBay Japan Awards 2025」について▲eBay Japan Awards 2025 受賞企業（者）・部門賞ファイナリストの集合写真

eBay Japan Awardsは、日本のすべてのeBayセラーを対象に、2025年の販売実績や、バイヤー（買い手）評価、年間での成長率、商品カテゴリーごとの成績などを選考基準に優秀なセラーを選定し表彰するものです。約200名のセラーが全国から集う授賞式を３月6日（金）に東京都内で開催しました。

より多くの方に受賞可能性を広げるため、昨年度同様に一部のカテゴリー部門の表彰にはファイナリスト方式を採用。また、セラー・オブ・ザイヤーの受賞枠を３つに広げ優秀賞と最優秀賞を設けました。

セラー・オブ・ザ・イヤーを中心に21個の賞で構成され、のべ21社（者）の多彩なセラーが選ばれました。受賞の皆様にはeBay内の自社ストアやeメール署名に飾っていただける、eBay Japan Awards 2025受賞セラーの証、「Awardバッジ」等が授与されます。

「eBay Japan Awards 2025」特集ページはこちら：https://www.ebay.co.jp/ebayjapan-award/

■「eBay Japan Awards 2025」21個の賞と受賞社（者）一覧

【eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて】

eBay Inc.（米国NASDAQ上場、ティッカーシンボル：EBAY）は、世界の人々をつなぎ、コミュニティを創出して、すべての人の生活を豊かにするeコマースのリーダーです。当社の革新的な技術は、世界190以上の市場で数百万人のセラー（売り手）とバイヤー（買い手）を支援し、誰もが成長し成功するチャンスを提供しています。1995年に米国カリフォルニア州サンノゼで創業されたeBayは、素晴らしい価値のあるユニークな品揃えを誇る世界最大級かつ最も活気のあるマーケットプレイスの一つです。2025年には約800億ドルの総取引高を実現しました。会社情報の詳細と運営サイトの情報はこちら(https://www.ebayinc.com/)からご覧いただけます。https://www.ebayinc.com/

【イーベイ・ジャパン株式会社】

本社所在地：東京都渋谷区

事業内容：eBay Inc.の日本法人として、オンライン・マーケットプレイス「eBay」を通じた日本セラーの「越境EC」支援を行っています。https://www.ebay.co.jp/