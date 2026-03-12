ビューティガレージ、本格電動バーバーチェア第一弾「COLTRANE」を発売開始

株式会社ビューティガレージ

プロ向け美容商材EC最大手の株式会社ビューティガレージ（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：野村秀輝）は、本日より、同社が開発した本格バーバーチェア「COLTRANE（コルトレーン）」の販売を開始いたします。高いデザイン性と付加価値機能を備えながらも、30万円を下回る価格帯を実現。市場ニーズに応える合計3機種を年内に投入してまいります。

■バーバーチェア開発の背景

バーバーチェアは、理容室で使用される専用設計の多機能施術チェアです。リクライニング機能や高さ調整機能、可動式ヘッドレストを備え、カットに加え、顔そり（シェービング）やシャンプーなどの施術を一台で行うことが可能です。お客様の移動負担を軽減しながら、理容特有の高度な技術提供を支える設備として、快適性と作業性の両立を実現します。

理容室の店舗数は近年微減傾向にある一方で、男性美容への意識の高まりを背景に、都市部を中心にバーバー人気は定着しつつあります。また、女性向けに“顔そり”など美容室では提供できない付加価値メニューを展開し、安定的な経営を実現している理容室も存在します。さらに、美容室が理容事業へ参入するなど、多様化する顧客ニーズに応えようとする動きも広がりつつあります。

一方で、現在市場で主流となっている電動バーバーチェアは一脚50万～100万円前後と高額なものが多く、新規出店や設備更新において大きな投資負担となっていました。当社ではこれまで美容サロン向けに多様な機器を開発してきましたが、電動バーバーチェアの開発は長年の課題でした。

■高付加価値型バーバーチェア「COLTRANE」の特徴と今後の商品

「COLTRANE（コルトレーン）」は、高いデザイン性と機能性を両立した当社バーバーチェアのハイエンドモデルです。重心を低く設計することで安定感と存在感を演出し、ボックス型の直線的フォルムをベースに、背もたれやアームレストには曲線を取り入れることで洗練された印象に仕上げました。

電動機能による快適な操作性を備えながら、30万円を下回る価格帯を実現。機能・デザイン・価格のバランスを追求した製品となっています。さらに保証期間を2年間とすることで、安心面においても高い競争力を備えています。

今後、第2弾としてアイビューティー施術に対応した設計のモデル、第3弾として若年層向け理容室にも適したカジュアルなアメリカンビンテージスタイルのモデルを年内に販売開始予定です。

当社は今後も、本質的な価値を備えた商品・サービスの提供を通じて美容サロンを支援し、美容業界の持続的な発展に貢献してまいります。

■COLTRANE商品概要

- 商品名：電動バーバーチェア COLTRANE（コルトレーン）ブラック×ブラウン／ブラック×グレー- 価格：295,000円（税別）- サイズ：全体（通常時）W750 × D1110 × H905～1045mm- 発売日：2026年3月12日