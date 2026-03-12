ニフコ、「Data Center Japan 2026」に出展

株式会社ニフコ

株式会社ニフコ（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：柴尾雅春、以下「ニフコ」）は、2026年3月24日、25日に東京都産業貿易センター浜松町館にて開催される「Data Center Japan 2026」にデータセンター向け各種部品を出展いたします。

昨今、生成AI・機械学習の急拡大を背景に、データセンターなどAIインフラ市場向け製品の需要が高まってきております。

ニフコはこれまで、錆びない・軽い・扱いやすいというプラスチックの特長を最大限に生かし、様々な自動車部品を世の中に送り出してきました。ニフコのプラスチック製部品は、従来の金属製部品に置き換わることで自動車製造工程での省力化・コストダウン、車両の軽量化にも貢献してきました。また、特に品質要求の厳しいエンジンや燃料タンク、トランスミッション周りの精密部品の開発についても、長年培われた知見を有しております。

こうした自動車向け部品の開発で蓄積されたノウハウ・アイデア を活かし、このたび、ニフコは新たにデータセンター向けに開発した冷却・消火など様々な用途に適した部品を「Data Center Japan 2026」に出展します。

ニフコとして、データセンター向け部品の出展は今回が初めてとなります。

■出展予定製品（一部）

【出展概要】

展示会名：Data Center Japan 2026

開催期間：2026年3月24日（火）～25日（水）

場所：東京都立産業貿易センター浜松町会館２・４・５F 当社出展小間位置 ４Ｆ 4C-14

展示会公式WEBサイト： https://f2ff.jp/event/dcjapan

ニフコは、「小さな気づきと技術をつなぎ、心地よい生活と持続可能な社会を創造する」というパーパスを実現するため、今後もお客様の課題に真摯に向き合い、環境・安全・快適に繋がる様々な製品の開発を進め、持続可能な社会の創造に貢献してまいります。

■株式会社ニフコ 会社概要

会社名：株式会社ニフコ

本社所在地：〒239-8560 神奈川県横須賀市光の丘5-3

設立：1967年2月13日

事業内容：エンジニアリングプラスチック製品（工業用ファスナー、精密成形製品）他

URL：https://www.nifco.com/

＜その他のニフコ製品はこちら＞

NIFCO ONLINE SHOWROOM｜株式会社ニフコ (nifcoexhibition.com)(https://www.nifcoexhibition.com/)

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

TEL: 03-5476-4850

株式会社ニフコ 総務部総務課 soumu@jp.nifco.com

＜製品に関するお問い合わせ先＞

TEL: 0565-89-1592

株式会社ニフコ プラットフォーム事業部 プラットフォーム営業部

njp_smb_pfsales@jp.nifco.com