九州発・次世代ビジネスが描く未来図！スタートアップとの「共創の軌跡」を公開

株式会社QTnet

株式会社QTnet（本店:福岡市、代表取締役社長:小倉 良夫）は、2026年3月12日（木）、スタートアップ企業と共に新たな事業創出を目指すオープンイノベーションプログラム「TSUNAGU」の集大成イベント『TSUNAGU CONFERENCE 2025』を開催いたしました。

本イベントには、メディア関係者をはじめ、スタートアップ企業、地元企業など多数の方々にご来場いただきました。会場では、2025年度に当社と共に実証実験（PoC）に取り組んだスタートアップ5社による具体的な共創成果が発表され、九州から生まれる新たなビジネスの潮流と、社会実装に向けた確かな手応えを体感いただく場となりました。

■開催の背景

「TSUNAGU」は、当社が持つリソースと、スタートアップ企業の革新的なアイデア・技術を掛け合わせ、新たな価値を共創するプログラムです。本カンファレンスでは、選りすぐりのスタートアップ5社が登壇して、プログラムを通じて積み重ねた共創活動の成果とともに、社会実装に向けた検証データや、協業によって描かれる将来像についてプレゼンテーションを行いました。

■イベントハイライト

1. 事業共創ピッチ：5社が描く未来の社会インフラ

メインセッションとなる「事業共創ピッチ」では、以下の5社が登壇。「生成AI」「ブロックチェーン」「エネルギーマネジメント」といった最先端技術を用い、当社と共に取り組んだ実証実験の成果をプレゼンテーションしました。

- mui Lab株式会社人と自然とテクノロジーが調和するスマートホームの実現- 株式会社Yanekara太陽光発電固定買取期間終了（卒FIT）ユーザー向け、自家消費最適化防災ソリューションの提供- 株式会社クリプトリエNFT（非代替性トークン）プラットフォームを活用した社員の貢献や努力の可視化- 株式会社AI Impulse新卒採用活動（企業説明）における生成AIアバターの活用- Portus AI株式会社AIによる需要予測を起点とした「発注最適化」

各社のピッチ後には、登壇企業と会場の参加企業とのディスカッションも行われ、実用化に向けた課題解決や今後の展望について熱く語られました。

詳細を見る :http://www.qtnet.co.jp/news/2026/img/20260312_2.pdf

2. スペシャルトークセッション：共創成功の「科学」を紐解く

「QTnet協業事例から紐解く、オープンイノベーションの科学」と題したトークセッションでは、「TSUNAGU」から生まれた、当社独自の生成AIプラットフォーム「QT-GenAI」を共同開発したアンドドット株式会社 代表取締役社長 茨木 雄太氏と、オープンイノベーション支援を行う株式会社ユニッジ 代表取締役 Co-CEO 土成 実穂氏が登壇しました。

大手企業とスタートアップが対等なパートナーとして「共創」を成功させるための秘訣や、開発プロセスの裏側にあるストーリーについて、当事者ならではのリアルな視点で深掘りしました。

3. 1on1 MeetUP：次なる共創の起点

イベント終盤には「1on1 MeetUP」を実施。登壇企業と来場した地元企業、新たなスタートアップが垣根を越えて交流し、次なるイノベーションの種が生まれる活気あふれる時間となりました。

■今後の展望

「TSUNAGU」は、独創的なビジネスアイデアを広く募集し、協業することで、社会課題の解決に貢献するプログラムです。本プログラムはスピーディーな新規事業立上げを目指し、スタートアップ企業のみなさまからいつでもビジネスアイデアのご応募を受付けています。また、AIやWeb3、ロボティクスなどを新規事業注力領域とし、当社からも積極的にビジネスアイデアの提案を行うことで事業化を促進します。

当社は、今後も「TSUNAGU」に込めた想い「人と人をつなぐ、会社と会社をつなぐ、新たな事業を未来へつなぐ」のもと、みなさまとともに九州から未来を拓く新たなイノベーションの共創に努めてまいります。

TSUNAGU公式サイト :https://www.qtnet-tsunagu.jp/ビジネスアイデアのご応募受付中！