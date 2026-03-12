がん資格試験に合格するための効果的な学習をサポート！『薬剤師のためのがん資格試験対策問題集［Web付録付］ 』3/9発売

株式会社医学書院書影『薬剤師のためのがん資格試験対策問題集［Web付録付］』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区 代表取締役社長：金原 俊)は、書籍『薬剤師のためのがん資格試験対策問題集［Web付録付］』（編集：吉村 知哲 / 松尾 宏一）を2026年3月9日に刊行しました。

がん医療で拡大する薬剤師の役割

薬剤師には、幅広い知識を備えたジェネラリストとしての役割に加え、特定領域で高度な専門性を発揮するスペシャリストとしての資質が求められるようになっています。

なかでもがん医療の分野では、抗がん薬の適正使用支援、副作用マネジメント、処方提案による治療最適化など、チーム医療の中で薬剤師が担う役割は年々拡大しています。治療の高度化・複雑化に伴い、より高度な薬学的判断力が求められています。

このような背景のもと、がん領域に特化した専門・認定薬剤師制度が整備されています。資格取得には試験が課せられており、抗がん薬の適正使用や支持療法、治療ガイドラインなど、臨床に直結した幅広い知識が問われます。

「試験対策に特化した問題集が欲しい」という声から企画

資格取得を目指す受験者からからのニーズを背景に企画されたのが、がん専門・認定薬剤師試験対策に特化した問題集である本書です。

本書は、がん医療に関する基本的な知識問題、臨床現場を想定した症例問題、さらに薬剤師国家試験から抜粋した過去問題を収載し、実践的な思考力を養う構成となっています。問題作成には、日本医療薬学会認定がん専門薬剤師またはがん指導薬剤師として現場で活躍する薬剤師の先生方にご協力いただいています。

問題形式は五者択一または五者択二で、各問題には「解答」「解説」「押さえておきたいポイント」を掲載。関連するガイドラインや添付文書の情報も解説に盛り込んでいます。Web付録の問題演習では、パソコンやスマートフォンからも学習できる環境を整えました。

演習を通じて確かな実力が身につく、薬剤師のためのがんの資格試験問題集！

本書の特長は下記になります。

１.がんに関する演習問題を分野別に収載し、知識の整理と弱点の把握が容易に。

２.問題ごとに難易度を3段階で表示し、解説には根拠となるガイドラインや添付文書を記載。

３.各項目の末に「押さえておきたいポイント」をまとめた。

４.症例問題も掲載し、より実践的な思考力が身につく。

５.Web付録でいつでもスマホから問題を解くことができる。

目次

1章 がんの基礎

1 がんの疫学・診断

2 レジメン管理，曝露対策

2章 抗がん薬各論

3 殺細胞性抗がん薬

4 分子標的治療薬（小分子化合物）

5 分子標的治療薬（抗体薬）

6 ホルモン療法

7 免疫チェックポイント阻害薬

8 免疫調節薬

3章 がん種別の薬物療法

9 乳がん

10 肺がん

11 胃がん

12 食道がん

13 大腸がん

14 肝・胆・膵がん

15 婦人科がん

16 泌尿器がん

17 頭頸部がん，甲状腺がん

18 悪性リンパ腫

19 白血病

20 多発性骨髄腫

4章 支持療法・副作用マネジメント

21 骨髄抑制

22 消化器症状

23 皮膚障害

24 腎毒性

25 心毒性

26 肝障害

27 神経障害

28 過敏症

29 その他の副作用

5章 緩和ケアにおける薬物療法

30 疼痛緩和と鎮痛薬

6章 総合演習

31 症例問題

32 薬剤師国家試験の過去問題

