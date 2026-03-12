転圧作業の常識を変える。DeepXが後付け型ローラー自動運転システム「GeoControl Roller」を開発

株式会社DeepX

株式会社DeepX（本社：東京都文京区、代表取締役：冨山 翔司）は、振動ローラー向け後付け型自動運転システム「GeoControl Roller」を西建工業株式会社と共同で開発しましたことをお知らせいたします。

■ 開発の背景と目的

建設現場は全世界で人手不足が深刻化しており、日本では「i-Construction 2.0」による建設現場のオートメーション化が進められています。振動ローラーによる転圧作業は、単調かつ長時間の運転が求められる一方で、均一な品質を確保するための高い精度が不可欠です。当社の開発したシステム「GeoControl Roller」は、既存の振動ローラーに後付け可能で、最小限の投資で現場の省人化と生産性の向上を実現します。

■ 主な特徴

■ 活用シーン

- 使いやすさ：転圧範囲と回数を指定してスタートボタンを押すだけのシンプル設計で、現場での使いやすさを追求した管理システムです。必要に応じて搭乗運転や遠隔運転への切り替えもスムーズに行えます。- cmレベルの高精度施工：GNSS-RTK環境でcmレベルの施工精度を実現しています。- 多重化された安全性：管理システムからの緊急停止に加え、別系統の専用無線ボタン、障害物検知時の自動停止機能を完備し、万が一の事態を防ぐ万全の体制を整えています。転圧範囲の指定。ローラー位置と連動した範囲指定も可能。特小無線通信による緊急停止／障害物近接時の自動停止

閉域環境（プラント、競馬場、埋立地など）：定常的な現場で長期間利用する場合、最も高い価値を発揮します。

土木建設現場：現在は自動化施工実証現場での活用を主に想定しています。将来的に、一般土木現場への広い普及を目指します。

■ システム紹介ページ

https://www.deepx.co.jp/ja/geocontrol-roller/(https://www.deepx.co.jp/ja/geocontrol-roller/)

■ システム紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1mbqbfpCzKI ]

■ お問い合わせ先

info@deepx.co.jp

株式会社DeepX

DeepXは、「あらゆる機械を自動化し、世界の生産現場を革新する」というミッションを掲げて活動する、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップです。多くの産業で問題となる労働力不足、熟練作業者不足、過酷作業等の現場の課題の解決を目指し、AIをはじめとするさまざまな技術を駆使し、あらゆる機械を自動化し、幅広い作業の自動化を推進してまいります。

- 本社所在地 東京都文京区湯島三丁目21番4号第一三倉ビル3階- 設立 2016年4月22日- 代表者 代表取締役 冨山翔司- 事業内容 機械自動化や現場作業自動化の支援、AI技術を活用した事業開発、ソフトウェア開発、R&D- HP https://www.deepx.co.jp/ja/西建工業株式会社

西建工業株式会社は、和歌山県紀の川市に本社を置く、重機・土木工事を中心に幅広い建設サービスを提供する総合建設企業です。ICT（情報化施工）技術を早くから積極的に現場に導入し、3次元データの作成やICT建設機械を用いた施工など、建設現場の効率化・高度化に取り組んでいます。先進技術の活用を通じて、次世代の建設現場づくりを推進しています。

- HP https://nishikenkougyou.co.jp/