【第110回日本選手権】キービジュアル公開！ ナンバーワンだけが、見られる景色がある。

公益財団法人日本陸上競技連盟

≪日本選手権まであと3か月！≫

2026年6月12日（金）～14日（日）の3日間にパロマ瑞穂スタジアム（愛知・名古屋）で開催する「第110回日本陸上競技選手権大会（https://www.jaaf.or.jp/jch/110/）」のキービジュアルを公開しました。



新しく生まれ変わったスタジアムで、10年ぶりにこの地で日本一を決める熱戦が繰り広げられます。





日本一が決まる瞬間。ナンバーワンだけが、見られる景色がある。そのすべてを、スタジアムで目撃してください。日本選手権ならではの張り詰めた空気、勝負の一瞬に見せるアスリートの表情、現地観戦だからこそ感じられる熱気と緊張感。満員の瑞穂スタジアムで、その瞬間を一緒に迎えましょう！＜チケット情報＞▼3次販売・3月20日（金・祝）10:00～ 有料ファンクラブ先行・3月28日（土）10:00～ 一般販売開始※チケット情報の詳細は、本日17:00に公開予定です。

【キービジュアル】

キービジュアルでは、ナンバーワンを目指す日本選手権でしか見れない選手たちの表情や感情を表現しています。



日本一を争うこの舞台に立つ選手たちは、

ナンバーワンになるために戦い抜く。

その先にある景色は、アジアの頂か、

それとも次の夢か。



ナンバーワンだけが、見られる景色がある。

【競技実施日】

競技日程（タイムテーブル）詳細は、決まり次第お知らせいたします。

【大会要項】

→大会要項はこちら（https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/2026-1.pdf）

大会名称：第110回日本陸上競技選手権大会

兼 愛知・名古屋2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会

開催日程：2026年6月12日（金）～14日（日）

開催会場：愛知・パロマ瑞穂スタジアム

主 催：日本陸上競技連盟

ハッシュタグ：#ナンバーワンだけが見られる景色がある

参 考：アジア大会日本代表選考要項はこちら（https://www.jaaf.or.jp/news/article/21242/）

◆第109回日本選手権（2025/国立競技場）関連情報

https://www.jaaf.or.jp/jch/109/(https://www.jaaf.or.jp/jch/109/)

