「大切な人が亡くなる前に あなたができる10のこと」3月18日発売

医療法人社団焔

残された時間を、大切な人と「いい時間」にするために――

医療法人社団 焔(東京都板橋区 理事長 安井佑)が運営するTEAM BLUEは、安井 佑 著『大切な人が亡くなる前に あなたができる10のこと』(イラスト：矢部太郎)を、かんき出版より2026年3月18日(水)に刊行いたします。

本書は、5千人以上の看取りを行ってきたやまと診療所の創設者・安井 佑が書き下ろした、「死」というテーマに家族の側から向き合うための一冊です。

「大切な人の残り時間をどう過ごすか」―― その問いに、具体的なエピソードとともに答えます。

いい時間は誰にでもつくれます。

大切な人の「最期が近い」とわかった時、誰でも戸惑い、何から考えればいいのかわからなくなります。でも、その時間に「自分たちらしい最後」をつくった人がいました。自宅店舗に介護ベッドを持ち込んだ夫婦、酸素ボンベを引きながらバージンロードを歩いた父ー

発刊の背景

日本の年間死亡者は約157万人(2023年・厚労省人口動態統計)に達し、出生数(約72万人)の２倍以上が亡くなる「多死社会」が本格化しています。80歳以上の人口が総人口の10人に1人を超え、誰もが親や大切な人の最期を身近に経験する時代になりました。



それでも「その時のこと」を、前もって考える機会はほとんどありません。本書は、5千人以上の看取りを行ってきたやまと診療所の創設者が、「最期が近い」とわかった瞬間から始まる時間と、どう向き合うかを描いた一冊です。その時間を「いい時間」にするために、家族ができることを10の視点で描きます。

本書について

「最期が近い」とわかったとき、家族はみな同じような問いを抱えます。

何をしてあげればいいのか。触れていいのか。何を話せばいいのか――。

残り時間の主導権は、医療者ではなく、あなたと大切な人にあります。制限に縛られなくていい。

ガマンしなくていい。「やっちゃいけないことは、ありません。」

また本書は、感情的なサポートにとどまりません。

地域医療、介護サービスの活用法や介護保険の自己負担、高額療養費制度まで、家族が直面する現実のお金と制度を図表でわかりやすく解説します。

「何をすればいいのかわからない」という不安を、具体的な一歩に変えるための本です。

▼目次

あなたができること＜その１.＞

大切な人の身体に触れてみる

・最大の後悔は「もっと触れておけばよかった」

・身体に触れると、心の距離が近づく

・父の傷に触れなかった、私の後悔

・「大切な人はどの程度動けるのか？」「自分はどうしたいか？」を感じよう

・コラム 医者も驚く、「手当」の効能とは？

あなたができること＜その２.＞

「残り時間」について医師に聞いてみる

・怖くても、家族が知っておいたほうがいいこと

・医師に確認してほしい、2つのこと

・まずは医師に「治る・治らない」を確認する

・治らないなら、「人生の残り時間」を確認する

◎がんの「あるタイミング」

◎内臓疾患の「あるタイミング」

◎老衰の「あるタイミング」

・残り時間を知ることが、二人の未来を変える

・コラム 「日本の医療は正解が9割」治るなら、治療は安心して病院に任せましょう



あなたができること＜その３.＞

病気以外の話で、場を盛り上げる

・人生の最終段階にいる人と、何を話せばいい？

１.病気の話はしない方がいい

◇本人に聞いても、正確なことはまずわからない

◇本人が話したいなら、ただ聞いてあげる

２.思い出について語ろう

◇家族のエピソードで盛り上がろう

◇夫婦の馴れ初めを聞いてみよう

３.「好きなこと」を話すと、これからしたいことがわかる

◇大好きな「仕事」を続けた一家

◇トシオさんの「写真集」

・深刻にならなくていい、愉快なセリフで盛り上げよう

あなたができること＜その４.＞

自分は何もできないと感じていても、「まずは短く関わる」と決める

・自分は力になれないと思う人こそ、してほしい決意

・アメリカ在住のマリコさんの決意

・「関わる」と決めたら、まずは短期間を想定

・「一緒にいる」と決めるだけでもいい

・今が、大切な人と関われる最後の時間



あなたができること＜その５.＞

一緒にいられる時間を生み出す、介護プランの立て方を知っておく

・一緒にいられる時間をつくるために

・いい時間をたくさん生み出した「介護プラン」

・「一緒に過ごす」と「介護」を分離する

・介護プランを組むときには、同情ベースで考えない

・プランづくりには、ケアマネジャーの手を借りる

・あなたの介護を支える存在のこと



あなたができること＜その６.＞

一緒に過ごす場面に、一定期間「家」を入れる

・「最後の時間」をどこで過ごすのか？

・たとえひとときでも「家」を望まれる理由

・もう治らないなら、人生の舵を取り戻そう

・最後の時間はもっと自由でいい

・「いい時間」は個人の人生の延長線にある

・家に戻ると、人生の主導権も戻って来る



あなたができること＜その７.＞

人生の終幕にかかる「お金」について知っておく

・みんな気になる「お金」の話

・標準的な選択をすれば、お金はさほどかからない

・70歳以上の標準的な医療費は・・・

・高額な医療費が発生するケース

・高額療養費制度は「立て替え制」であることに注意

・在宅診療でも、あまり費用はかからない

・65歳以上、寝たきりの人の、一月の介護費は・・・

・介護施設を利用すると、もう少しお金がかかる

・70歳以上なら医療・介護費は心配しなくて大丈夫



あなたができること＜その８.＞

制限を忘れて、楽しいイベントを計画する

・最後の時間、やっちゃいけないことは無い

・聖地「秋葉原」にお出かけ

・母の思い出地「浅草」に出かける

・娘の結婚式で、バージンロードを歩いた父

・計画するだけでも、楽しめる



あなたができること＜その９.＞

大切な人の想いをすくいあげる

・大切な人は、あなたに何を残したがっているのだろう？

・気持ちを言葉にしやすい環境をつくってみる

・口下手な相手には、役割を振ってあげる

・大切な人の役割を奪わないで



あなたができること＜その１０.＞

ラストシーンは穏やかに見送る

・過度なパニックを起こさず、最期を見守ろう

・「自然な死」の過程とは

・最期にしてあげられることと、やらないほうがいいこと

◇やるべきことは「疼痛と呼吸苦の緩和」

◇やらないほうがいいことは「過度な栄養補給と点滴」

・大切な人はどんな最期を望むのか

・意思が確認できないなら、「あの人はどうしたいか？」を考えよう

・人は逝きたい時に逝く

・去っていく背中を、そっと見送って

・あなたと大切な人との間に「最後の物語」を動かそう

本書の4つのポイント

１．「いい時間」は、誰にでもつくれる

「触れていいのか」「何を話せばいいのか」―― そんな戸惑いに、著者は実際の家族や友人のエピソードとともに答えます。自宅店舗に介護ベッドを持ち込んだ夫婦、酸素ボンベを引きながらバージンロードを歩いた父ー 特別なことは何もない。でも、そこには確かに「いい時間」がありました。

２．怖くて考えられなかった「残り時間」と向き合うきっかけになる

「まだ大丈夫」と思っているうちに、気づけばその時間が過ぎていた――

そんな経験を、著者は現場で何人も見てきました。本書は「残り時間」という現実を自分たちのこととして考えるために書かれました。

３．「何も出来ていない」と感じている人へ

遠方に住んでいる、仕事が忙しい、お見舞いに行くたびに何も言えず帰って来る――

たとえそんな状況にある人にとっても、ヒントになるケースを、本書は多く収録しています。

４．気持ちに寄り添うだけなく、「実際にどうすればいいか」もわかる

「介護サービスは1～3割の自己負担で使える」「高額療養制度で医療費の上限が決まっている」――

本書は、こうした介護・医療のお金と制度を、図表を交えて解説します。いざという時に家族が迷わないよう、知っておきたい基礎知識をまとめています。

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172543/table/3_1_d2a0814038a106b76aafa8c3211f7edf.jpg?v=202603120751 ]Amazon予約ページ :https://amzn.asia/d/03rR1tU7

楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18539971/

著者プロフィール

安井 佑(やすい ゆう)TEAM BLUE代表医療法人社団 焔 理事長

高校生の時に父の死をきっかけに医師を目指し、2005年東京大学医学部を卒業。初期臨床研修後、2007年より特定非営利活動法人ジャパンハートに所属し、ミャンマーで約2年間国際医療支援に従事。その後都内大学病院などの勤務を経て、2013年4月に「やまと診療所」を開業、2021年4月には「おうちにかえろう。病院」を開設。

またTEAM BLUEと名付けた企業グループでは、命の現場で働くスタッフが仕事を通じて自分の人生の可能性を拓いていく組織づくりに注力している。

趣味は、幼少期から社会人になっても続けているサッカーと少年漫画。

関連書籍に『チーム・ブルーの挑戦 命と向き合う「やまと診療所」の物語』（ 大月書店、中島隆 著）などがある。

イラスト

矢部 太郎(やべ たろう)

1977年生まれ。芸人・マンガ家。1997年にお笑いコンビ「カラテカ」を結成。芸人としての活動に加え、舞台やドラマ、映画など俳優としても活躍している。初めて描いた漫画『大家さんと僕』（新潮社）で第22回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。シリーズ120万部を超えるベストセラーとなった。著書に『ぼくのお父さん』（新潮社）、『楽屋のトナくん』（講談社）、『マンガ ぼけ日和』（かんき出版）など。『ボケ日和――わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』（かんき出版）ではイラストを担当。

法人概要

TEAM BLUE

患者と家族が「最後まで自分らしく生きるための支援」にこだわり、東京・板橋区を拠点に在宅医療・病院・訪問看護・歯科を一体的に運営。病院から自宅での暮らしへの切れ目ないケアを実現している。命の現場で働くスタッフが、仕事を通じて自分の人生の可能性を開いていける組織づくりにも注力し、看護師やリハビリセラピストといった専門職のスタッフが、総合職としてチームマネジメントや新規事業に携わるなど医療人材の新たなキャリアパスの創出も注目されている。

TEAM BLUE :https://teamblue.jp/