【JPIセミナー】東京電力ホールディングス（株）「福島第一原子力発電所 廃炉の現在地と “燃料デブリ取り出し” への挑戦」3月24日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 廃炉安全・品質室長 渡辺 沖 氏を招聘し、福島第一原子力発電所 廃炉の現在地と「燃料デブリ取り出し」への挑戦について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17684(https://www.jpi.co.jp/seminar/17684?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

東京電力ホールディングス（株）：福島第一原子力発電所 廃炉の現在地と

「燃料デブリ取り出し」への挑戦

〔開催日時〕

2026年03月24日(火) 13:30 - 15:30

〔講師〕

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

廃炉安全・品質室長

渡辺 沖 氏

〔講義概要〕

2011年の福島第一原子力発電所事故発生から14年以上が経過し、廃炉作業は事故後の応急的な対応からある程度先を見た計画的な作業へと移りつつあるが、前例のない作業も多く、新たな知見、経験等を蓄積しながら一歩一歩進めている状況である。

本講演では廃炉の進捗、及び課題への取り組み状況等について詳説する。

〔講義項目〕

１. 福島第一原子力発電所の概況

２. 使用済燃料プールからの燃料取り出し

３. 燃料デブリ取り出し

(1) 2号機における試験的取り出し

(2) 3号機における本格的取り出しに向けて

４. 汚染水対策

５. ALPS処理水の放出状況

６. 廃棄物対策

７. 関連質疑応答

８. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講

● ライブ配信受講

※当日、会場またはライブ配信受講の方限定ご講義のため、アーカイブ配信はございません。

〔受講料〕

1名：37,410円（税込）

2名以降：32,410円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17684(https://www.jpi.co.jp/seminar/17684?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。