『アズールレーン』より、「レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer.」フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「AniGame」より、『アズールレーン レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●アズールレーン レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198399&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■アズールレーン レーゲンスブルク 闇龍の倉庫ダンジョンVer. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,300円(税込)
□発売日：2027年1月予定
□ブランド：AniGame
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約330mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
・差し替え用フェイスパーツ
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.
【店舗情報】
