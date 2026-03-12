ラ・メゾン・デュ・ショコラからクロコダイルモチーフの遊び心あふれるショコラが登場「EASTER 2026（イースター コレクション）」2026年3月19日（木）より期間限定発売

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社

1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら現代の感性に寄り添うショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、春の祝祭イースターに向けた限定コレクション「EASTER 2026（イースター コレクション）」を、2026年3月19日（木）から期間限定で発売いたします。

春の訪れを祝うイースターは、キリスト教の復活祭を起源とし、ヨーロッパで広く親しまれている季節の祝祭のひとつ。ラ・メゾン・デュ・ショコラではこの春、シェフ・パティシエ・ショコラティエ ニコラ・クロワゾーと、動物彫刻家ジャック・オフチャレックの出会いから生まれた「アニマ」コレクションより、遊び心あふれるクリエイションを展開します。

本コレクションでは、魂、動物、魔法をテーマに、ふたりのクリエーターの卓越した技術と細部へのこだわり豊かな想像力が響き合い、フォルムからチョコレート片の細部に至るまで、生命の息吹や流れるエネルギーを想起させるショコラが誕生。イースターの象徴としてクロコダイルをモチーフにしたショコラをはじめ、タマゴ型ショコラやプラリネのアソートメントなど、多彩なラインアップをご提案。ショコラと彫刻が対話するように生まれたアイテムの数々が、春の祝祭にふさわしい世界観を描き出します。

ラ・メゾン・デュ・ショコラは冒険心のある本コレクションを通じて、春の訪れを祝うイースターシーズンに、ショコラとアートが響き合う心躍るひとときをお届けいたします。

■ 「PAQUES - EASTER 2026（イースター 2026）」商品ラインアップ

COFFRET CROCODILE SKIN コフレ クロコ スキン

クロコダイルスキンの独特の模様と質感を各ピースで表現したショコラのプラリネのアソートメント。ダークとミルクのプラリネをバランスよく詰め合わせ、視覚と味覚の両方で楽しめるコフレです。

内容量：88g

価格：3,996円（税込）

ŒUF MAISON CROCODILE NOIR ウフ メゾン クロコ ノワール

モダンな曲線とファセットが特徴的なタマゴ型ダークチョコレート。別添えの貝殻型チョコレートとともに、クロコダイルの質感を表現したデザインボックスで展開します。

内容量：175g

価格：6,210円（税込）

ŒUF MAISON CROCODILE LAIT ウフ メゾン クロコ レ

モダンな曲線とファセットが印象的なタマゴ型ミルクチョコレート。別添えの貝殻型チョコレートとともに、クロコダイルの質感を表現したデザインボックスで展開します。

内容量：175g

価格：6,210円（税込）

ŒUF CROCODILE NOIR ウフ クロコ ノワール

卵から孵化したクロコダイルをモチーフにした、ダークチョコレート。今年のイースターの新しいフォルムとして誕生した、存在感のあるショコラです。別添えの貝殻型チョコレートとともに、クロコダイルの質感を表現したデザインボックスで展開します。

内容量：210g

価格：7,560円（税込）

ŒUF CROCODILE LAIT ウフ クロコ レ

卵から孵化したクロコダイルをモチーフにした、ミルクチョコレート。今年のイースターの新しいフォルムとして誕生した、存在感のあるショコラです。別添えの貝殻型チョコレートとともに、クロコダイルの質感を表現したデザインボックスで展開します。

内容量：210g

価格：7,560円（税込）

PRALINE COQUILLAGES NOIR プラリネ コキアージュ クロコ ノワール

貝殻をモチーフにしたダークチョコレートのプラリネ。キャラメリゼしたアーモンドとほのかなバニラの香りが広がります。

内容量：200g

価格：5,940円（税込）

PRALINE COQUILLAGES LAIT プラリネ コキアージュ クロコ レ

貝殻型のミルクチョコレートプラリネ。キャラメリゼしたアーモンドの香ばしさとやさしいミルクチョコレートの味わいが楽しめます。

内容量：200g

価格：5,940円（税込）

TUBE ŒUF PRALINE ウフ プラリネ クロコ

カラフルなアルミで包まれた、タマゴ型プラリネショコラのアソートメント。ジャンドゥジャやプラリネ レなど、異なる味わいのショコラを詰め合わせています。

内容量：50g

価格：1,998円（税込）

COFFRET CRAQUANT CROCODILE クラカン クロコ

4種のタマゴ型プラリネ、貝殻型チョコレート、アヴェリナスといった多彩なショコラを詰め合わせたアソートメントボックス。イースターの楽しさを詰め込んだ華やかなギフトです。

内容量：300g

価格：7,992円（税込）

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。

