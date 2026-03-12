2013年が奏でる“気品ある柑橘”の味わい 新ヴィンテージ「KRUG 2013」2026年4月より順次発売

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）が取り扱うプレステージ

シャンパーニュメゾン クリュッグは、「KRUG 2013（クリュッグ 2013）」を2026年4月より順次発売いたします。2013年という一年が秘めていた個性が、時を経て結実したこのヴィンテージは、“気品ある柑橘”の表情を鮮やかに描き出します。

「気候の変化に左右されることなく、最高品質のシャンパーニュを毎年世に送り出す」─創業者ヨーゼフ・クリュッグの志を礎に、メゾンのシグネチャーである「クリュッグ グランド・キュヴェ」は、複数年のリザーヴワインを含む多彩なワインを重ね、年ごとの条件を超えて一貫した卓越性を追求してきました。一方で、特定の一年が持つ個性、“語るべき物語”を伝えるために、その年の最も表情豊かなワインを選び抜き、10年以上の熟成を経て結実させる、唯一無二の表現が「クリュッグ ヴィンテージ」です。

■ 新ヴィンテージ「KRUG 2013」が描く個性-- “気品ある柑橘”

2013年のシャンパーニュ地方は、生育初期に寒冷で雨の多い天候に見舞われたことでブドウの開花が遅れ、成長は緩やかな歩みをたどりました。その後の夏の日差しが成熟を促したものの、収穫は例年より遅い時期となりました。遅摘みとなったこの年は、卓越したシャルドネに加え、骨格がありながらも控えめな力強さを備えたピノ・ノワール、そして余韻の長いムニエという印象的なバランスを生み出しました。

これらのブドウから造られたワインを選び抜き、12年以上の長期にわたるセラー熟成を経て、「クリュッグ 2013」は秘めた個性を開花。美しく濃厚な黄金色、控えめなトップノーズから砂糖漬けの柑橘類、トーストしたアーモンド、ハチミツなどの香りが立ち上がります。口に含むと、あらゆるシトラスフルーツのはっきりとした風味がまっすぐに広がり、見事に長く力強いフィニッシュへと導かれます。その個性は、まさに“気品ある柑橘”そのものです。クリュッグ セラーマスターのジュリー・カヴィルは、「クリュッグ 2013は、シルバーの皿に盛りつけた香り高い柑橘を彷彿とさせる」と表現しています。

KRUG 2013 商品概要

・商品名：KRUG 2013（クリュッグ 2013）

・容 量：750ml

・価 格：\58,200（税抜）／\60,000（税込）

・発売日：2026年4月より順次（予定）

・ブレンド

品種構成：ピノ・ノワール 41%、シャルドネ 38%、ムニエ 21%

ドザージュ：5g/L

熟成：セラーで12年以上

・取り扱い：全国主要百貨店・ワインショップ 他

【テイスティングノート】

・色合い：濃厚なイエローゴールド

・アロマ：控えめなトップノーズから、砂糖漬けの柑橘類、トーストしたアーモンド、ハチミツ、

メレンゲ、ヌガーティーヌ、カリンペーストの香りへと広がります。

・味わい：口内にまっすぐと広がる、あらゆるシトラスフルーツの風味。長く力強いフィニッシュ。

【フードペアリング】

・ウニのクリームパスタ

・フレッシュゴートチーズとシトラスの砂糖漬け

・スズキのセビーチェ 生姜とレモングラス風味

・チンゲンサイとレンコンのスパイシータイ風煮込み

■ KRUG iDで深まる「KRUG 2013」の体験

KRUG iD（クリュッグiD）はメゾン クリュッグが提供するデジタル機能です。ボトルに記載された6桁のコード（KRUG iD）を使って、そのボトルに紐づく製品情報や、テイスティング体験を知るためのガイドとしてご活用いただけます。クリュッグ公式サイト(https://www.krug.com/ja/krug-id)、または「Krugアプリ」(https://www.krug.com/ja/krug-id)でKRUG iDを入力すると、キュヴェ誕生の背景やストーリー、テイスティング（香り・味わい）のヒント、フードペアリングの提案などをお楽しみいただけます。

※掲載される内容は、製品により異なる場合があります。

クリュッグについて

メゾン クリュッグは1843年、ヨーゼフ・クリュッグによってランスで創業。ヨーゼフは妥協を許さない哲学と先見の明を持った異端児で、歓びこそがシャンパーニュの本質だと理解していました。彼はヴィンテージという概念を超越し、気候の違いに左右されることなく誰もが認める卓越した品質を持つシャンパーニュを毎年提供することに成功しました。ブドウ畑それぞれの区画が持つ個性を重視し、さらにリザーヴワインの広範な「ライブラリ」を確立することで、プレステージ シャンパーニュだけを造る最初にして唯一のシャンパーニュメゾンを確立するに至ったのです。彼のビジョンと創意工夫は6世代にわたりクリュッグ家に受け継がれ、高められています。

クリュッグ公式HP：https://www.krug.com/ja