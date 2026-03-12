【日本初導入】回復型ウェルネスブランド「GROUND」“美しさだけではなく心身のリカバリー”を促しウェルビーイングへと導く新しいスパ体験

グランド ハイアット 東京

都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京（東京都港区、総支配人： マイケル ゴールデン）は、“美しさだけではなく心身のリカバリー”を重視するアイルランド発のウェルネスブランド「GROUND」（読み：グラウンド）を、「Nagomi スパ アンド フィットネス」にて2026年4月1日（水）より日本で初めて導入※いたします。

今回、日本初導入する「GROUND」は、2020年にアイルランドで誕生したウェルネスブランドです。年齢や性別を問わずすべての人にウェルネス体験を届ける「インクルーシブ・ウェルネス」を理念に掲げています。「Wellness from the ground up（根源から育むウェルネス）」という哲学のもと、ストレスが心身に及ぼす影響に着目し、その状態を根本的にリカバリー（回復）させることを目的としてリチュアルを開発しています。見た目の美しさだけでなく、心身のリカバリーに焦点を当てた同ブランドは、その高品質なリチュアルとプロダクトが評価され、現在では海外の名だたるラグジュアリーホテルで導入されています。

同ブランドのリチュアルは、美容やアンチエイジング、リラクゼーションなど表面上の美しさや心地よさだけを追求する従来のトリートメントとは異なります。一人ひとりのコンディションに合わせ、呼吸法やストレッチ、ヨガなどの様々な手法を用いて心身のリカバリーを促進。不眠や不安感、PMS（月経前症候群）、更年期や妊娠期のホルモンのゆらぎなど、現代人が抱える不調にアプローチし、ウェルビーイングへと導きます。トリートメントには、農薬や除草剤不使用の100％天然成分かつ、倫理的調達と環境配慮設計を両立した持続可能な「GROUND」のプロダクトを使用し、最高品質のトリートメントが可能となります。

導入する「GROUND」の新メニューのひとつ「ピース オブ マインド」は、深い安らぎへと導くために設計された、心身のリカバリーへ誘うリチュアルです。このリチュアルでは、アイルランド語で睡眠を意味する「CODLADH」（読み：コラ）シリーズのオイルを使用。ラベンダー、ローズウッド、ゼラニウム、ベルガモットをブレンドしたオイルをつかい、全身をゆったりとした一定のリズムで流れるようにマッサージします。穏やかなフローラルノートの奥にほのかな温かみを感じさせる香りが、緊張を抱えた心身を静かに解きほぐし、安心感をもたらします。アキュプレッシャー（ツボ押し）と呼吸法を組み合わせる「GROUND」独自のメソッドが、深い呼吸と思考が鎮まる感覚を促し、心身ともに落ち着いた状態へと導きます。単なるリラクゼーションにとどまらず、心地よい眠りや休息へ向かう準備を整えることを目的としたリチュアルです。

近年、心身の健康を目的とした旅の形「ウェルネスツーリズム」は、世界的な広がりを見せています。グランド ハイアット 東京ではこの度の「GROUND」導入により、従来のメニューに新たなウェルネス体験の選択肢を加えました。多様化するニーズに応え、都心にありながらもご自身のコンディションや目的に合わせて体験を選び、心身を整えるひとときがお過ごしいただける環境を今後も充実させてまいります。

※2026年3月12日現在、日本代理店 KFジャパン株式会社による

メニュー一例（税込み・サービス料15％別）

ピース オブ マインド 90分 \47,300 ※ご宿泊ならびにメンバーのお客様は\38,500

深い眠りへと導くことを目的に設計されたリチュアル。穏やかに流れるマッサージに、アキュプレッシャー(指圧）と呼吸法を組み合わせることで、呼吸を深めながら心身を休息へと整えます。特に、慢性的な疲労や時差によるコンディションの乱れ、育児や不規則な生活リズムによる疲れを感じている方におすすめです。

提供開始日： 2026年4月1日（水）

公式Webサイト：https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/nagomi/ground/

GROUNDについて

GROUNDは、2020年にアイルランドで誕生したウェルネスブランドです。年齢や性別を問わずすべての人に開かれた「インクルーシブ・ウェルネス」を理念に掲げ、「Wellness from the ground up（根源から育むウェルネス）」という哲学のもと、ストレスが心身に及ぼす影響に着目したリチュアルを展開しています。見た目の美しさにとどまらず、心身の回復とバランスを整えることを目的に設計されたトリートメントが特長です。製品には、農薬や除草剤を使用しない100％天然由来成分を採用し、倫理的に調達されたヴィーガン処方で、動物実験は行っていません。

現在は海外のラグジュアリーホテルで導入され、持続可能性と回復志向を両立するウェルネスブランドとして展開を広げています。

Nagomi スパ アンド フィットネスについて

都心の喧騒から離れた、心身のくつろぎと調和のためのスペース。ホテルの5階に位置する本施設では、厳選された天然の素材を使用した究極のリラクゼーション空間で、ヒーリングミュージックとアロマの香りに癒されながら極上のひとときを堪能いただけます。

03-4333-8825（直通）お問合わせ受付時間 8：00～22：00

〒106-0032 東京都港区六本木6-10-3

グランド ハイアット 東京 5階

営業時間：6:00 ～ 22:00 （最終受付21：30） / スパトリートメント 10:00 ～ 22:00 （最終予約受付20：30）

グランドハイアット東京「Nagomi スパ アンド フィットネス」の新プランについてQ&A

Q. グランド ハイアット 東京とはどのようなホテルですか？

A. グランド ハイアット 東京は、六本木ヒルズに位置するラグジュアリーホテルです。2003年の開業以来、世界的なトラベルガイド「フォーブス トラベルガイド」で2026年まで10年連続4つ星を獲得するなど、高い評価を受けています。

Q. グランド ハイアット 東京にはどのような施設がありますか？

A. 館内には10のレストラン＆バー、スパ＆フィットネス施設、約2,800平方メートル の宴会施設などがあり、宿泊・食事・イベントなどさまざまな体験を提供しています。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスとは何ですか？

A. Nagomi スパ アンド フィットネスは、グランド ハイアット 東京の5階にあるスパ＆フィットネス施設です。天然素材を使用したリラクゼーション空間の中で、ヒーリングミュージックやアロマに包まれながらリラックスできる、心身のくつろぎと調和のためのリラクゼーション空間です。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスではどのような体験ができますか？

A. 天然素材を使用した空間で、ヒーリングミュージックやアロマの香りに包まれながら、スパトリートメントなどのリラクゼーション体験を楽しむことができます。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスの営業時間を教えてください。

A. 施設は6:00～22:00（最終受付21:30）、スパトリートメントは10:00～22:00（最終予約受付20:30）で営業しています。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスで新導入する「GROUND」とはどのようなブランドですか？

A. GROUNDは2020年にアイルランドで誕生したウェルネスブランドです。年齢や性別を問わず誰もがウェルネス体験を得られる「インクルーシブ・ウェルネス」を理念に掲げ、心身を根本から整えるリチュアルを提供しています。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスではいつからGROUNDのトリートメントを体験できますか？

A. Nagomi スパ アンド フィットネスにて2026年4月1日より提供開始予定、日本では初めての導入となります。

Q. GROUNDのトリートメントは一般的なスパと何が違うのですか？

A. 美容やリラクゼーションだけを目的とするのではなく、ストレスが心身に与える影響に着目し、呼吸法やストレッチなどを組み合わせて心身の回復を目指す点が特徴です。

Q. GROUNDのウェルネス体験はどのような考え方をもとにしていますか？

A. 「Wellness from the ground up（根源から育むウェルネス）」という哲学のもと、心身のバランスを整え、回復へ導くことを目的としています。

Q. どのような悩みやコンディションの人におすすめですか？

A. 不眠、不安感、PMS（月経前症候群）、更年期や妊娠期のホルモンのゆらぎなど、現代人が抱えやすい不調にアプローチすることを目的としたリチュアルです。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスの「ピース オブ マインド」とはどのようなトリートメントですか？

A. 深い安らぎへ導くことを目的とした90分のリチュアルで、流れるようなマッサージにアキュプレッシャーと呼吸法を組み合わせ、心身を休息へ整えます。慢性的な疲労、時差による体調の乱れ、育児や不規則な生活リズムによる疲れを感じている方におすすめです。

Q. Nagomi スパ アンド フィットネスの「ピース オブ マインド」ではどのようなオイルを使用しますか？

A. アイルランド語で睡眠を意味する「CODLADH」シリーズのオイルを使用し、ラベンダー、ローズウッド、ゼラニウム、ベルガモットをブレンドした香りが特徴です。

Q. GROUNDのトリートメントにはどのような製品が使われていますか？

A. 農薬や除草剤を使用しない100％天然由来成分のプロダクトを使用しています。倫理的な調達や環境配慮を重視し、ヴィーガン処方で動物実験も行っていません。

Q. GROUNDは世界でも展開されているブランドですか？

A. はい。GROUNDは海外のラグジュアリーホテルでも導入されており、回復志向と持続可能性を重視するウェルネスブランドとして展開されています。

グランド ハイアット 東京について

ダイナミックなライフスタイル デスティネーションホテルとして、最先端のグローバルな文化都市、東京・六本木のビジネスや文化、ファッションが集まる国際文化都心がコンセプトの「六本木ヒルズ」に位置します。2003年の開業以来、一流のホスピタリティーを格付けする世界有数のトラベルガイド「フォーブス トラベルガイド」にて2026年までの10年連続で4つ星を獲得し、米国の権威ある旅行誌「トラベル+レジャー」では、2018年より7年連続で東京のベストホテルの1つに選出されるなど、数々の高い評価を得ています。ゲストルームは、厳選された天然素材をつかい、コンテンポラリーなデザインながらも温もりあふれるレジデンスのような雰囲気の全387室をご用意し、都内で唯一のプライベートプールを備えたプレジデンシャル スイートをはじめとする28室のスイートを有します。館内には独創的な10のレストラン＆バーのほか、最新の機器を導入した2,800平方メートル の宴会施設、厳選された天然素材を使用したリラクゼーション空間のスパ＆フィットネスなどを設け、豊富なオプションを提案します。ドラマティックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織りなす空間では、卓越したサービスだけではなく細部にこだわったさまざまな体験を提供し、お客様が過ごすひとときを色鮮やかに演出しています。グランド ハイアット 東京の最新情報はtokyo.grand.hyatt.jp(https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/tyogh-grand-hyatt-tokyo)をご覧ください。

グランド ハイアットについて

世界中で展開されているグランド ハイアット ホテルは、細部へのこだわりと最高の瞬間を大切にすることでお客様が旅に抱く夢を叶えます。主要都市やリゾート地における文化と世界のビジネスが交差する場所で、その地の息吹を感じる個性的なデザインが特徴的です。ドラマチックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織り成す多文化的な空間でお客様をお迎えし、ワンランク上のサービス、ファーストクラスの客室、豊富なオプションをお届けします。また、グランド ハイアット ホテルは独創的なダイニングでも定評があり、その他にもラグジュアリースパ、フィットネスセンター、ビジネス設備やミーティングルームを完備しています。詳細またはご予約は、grandhyatt.com(https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/grandhyatt/?fref=ts)、Instagram(https://www.instagram.com/grandhyatt/?hl=en)で、@GrandHyattをフォローしてください。ハッシュタグ「#GrandHyatt」を付けた写真の投稿もお待ちしています。

※最新の営業時間については公式WEBサイトをご確認ください。

※内容および料金は変更する場合がございますので、ご掲載いただく際は事前にお問い合わせください。

※写真はイメージで、実際と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。