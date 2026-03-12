Librus株式会社、インサイトレポート「技術力より重要？プロジェクトマネージャーが「問題解決力」を鍛える方法」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『技術力より重要？プロジェクトマネージャーが「問題解決力」を鍛える方法』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、各種調査データをもとに、ITプロジェクトの成否を左右する要因として技術力よりも重要視される「問題解決力」に着目し、PMに求められる背景を解説します。あわせて、問題の本質を捉える思考法や「5Whys」「ロジックツリー」「仮説思考」などのフレームワーク、PDCAを活用した実践的な鍛え方を紹介し、PMが問題解決力を体系的に高めるためのポイントを理解していただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

1. データが示す「技術力では足りない」現実



2. なぜ「問題解決力」がPMに求められるのか



3. 問題解決力を構成する4つのコアスキル



4. 問題解決力を鍛える実践的アプローチ）



5. 「問題解決力」はPMの中核コンピテンシー など





当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【Librus株式会社について】



Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

