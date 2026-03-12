人気作『アークナイツ：エンドフィールド』より、「イヴォンヌ」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



■アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：42,350円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：Myethos


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約282mm


【素材】PVC＆ABS＆金属



【セット内容一覧】


・フィギュア本体×1


・専用可動台座×1


・交換用スクリーンパーツ×3


































「はいはーい、超域設備については、アタシがやっとくよ。」



人気作『アークナイツ：エンドフィールド』より、「イヴォンヌ」が1/7スケールフィギュアで登場！


イヴォンヌはエルゴノミクスチェアにもたれ、幾重にも重なるディスプレイに囲まれた姿で立体化。


精密に仕立てられたトップスに、白からピンクへとグラデーションがかかったロングパンツを合わせています。


クロップドジャケットの袖口は、透明/不透明素材の組み合わせを再現し、パール塗装とホログラム調の仕上げを使い分けることで、重なり合う質感を表現。


奔放なカーブを描くツインテールと、背後でうねる尻尾には多彩な色彩が施され、イヴォンヌらしい個性とトレンド感を際立たせます。


エルゴノミクスチェアのベースとディスプレイスタンドは関節構造により角度調整が可能。


ディスプレイは差し替えパーツで表示内容を変更でき、背面のケーブルも着脱・組み換えが可能。


シチュエーションに合わせた“彼女だけの空間”を演出できます。



管理人、イヴォンヌの空間へようこそ。



※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) GRYPHLINE



