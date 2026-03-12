人気作『アークナイツ：エンドフィールド』より、「イヴォンヌ」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

●アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7スケール 完成品フィギュア

■アークナイツ：エンドフィールド イヴォンヌ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：42,350円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：Myethos

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約282mm

【素材】PVC＆ABS＆金属

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・専用可動台座×1

・交換用スクリーンパーツ×3

「はいはーい、超域設備については、アタシがやっとくよ。」

人気作『アークナイツ：エンドフィールド』より、「イヴォンヌ」が1/7スケールフィギュアで登場！

イヴォンヌはエルゴノミクスチェアにもたれ、幾重にも重なるディスプレイに囲まれた姿で立体化。

精密に仕立てられたトップスに、白からピンクへとグラデーションがかかったロングパンツを合わせています。

クロップドジャケットの袖口は、透明/不透明素材の組み合わせを再現し、パール塗装とホログラム調の仕上げを使い分けることで、重なり合う質感を表現。

奔放なカーブを描くツインテールと、背後でうねる尻尾には多彩な色彩が施され、イヴォンヌらしい個性とトレンド感を際立たせます。

エルゴノミクスチェアのベースとディスプレイスタンドは関節構造により角度調整が可能。

ディスプレイは差し替えパーツで表示内容を変更でき、背面のケーブルも着脱・組み換えが可能。

シチュエーションに合わせた“彼女だけの空間”を演出できます。



管理人、イヴォンヌの空間へようこそ。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『アークナイツ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=24029&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) GRYPHLINE

