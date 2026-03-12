【タイ音楽ファン必見】タイの国民的人気バンド「Three Man Down」が渋谷に降臨！第26回タイフェスティバル東京スペシャルコンサート開催決定！

株式会社ZICCA

2026年5月5日（火・祝）、代官山UNiTにてタイフェスティバル東京のスペシャルプログラムとして、タイ音楽・カルチャーを多角的に発信する「Sabaay Style Market」がお届けする『 - The 26th Thai Festival Tokyo Eve Special Concert - Three Man Down 1st concert in Japan』を開催いたします。

現在、タイの若者を中心に圧倒的な支持を誇り、チャートを席巻し続けているロックバンド Three Man Down（スリー・マン・ダウン）。彼らのエモーショナルなライブパフォーマンスを至近距離で体感できる、一夜限りのプレミアムな単独ライブとなります。

■ 今、タイで最も熱いバンド「Three Man Down」

2013年に結成されたタイの最大手レーベルGMM Grammy傘下のGeneLabに所属するポップ・ロックバンド。2021年から2年連続で「Artist of the Year」を受賞し、Spotifyではタイ国内で「最もストリーミングされたアーティスト1位」に輝くなど、名実ともにタイ音楽界の頂点に君臨しています。

2026年3月に開催された3万人規模のスタジアム公演は、当初の1日公演が即完売。急遽追加公演が決定し2日間開催となるなど、その人気は社会現象となっています。

■ イベント概要

公演名 - The 26th Thai Festival Tokyo Eve Special Concert - Three Man Down 1st concert in Japan

開催日 2026年5月5日（火・祝）

時間 16時開場 / 17時開演

会場 代官山UNiT

出演 Three Man Down

主催 SABAAY STYLE MARKET（https://sabaay-style-market.com/）

協力：第26回タイフェスティバル東京実行委員会

■ チケット情報

VIPチケット：12,000円（税込）

※VIP特典：前方ブロック保証、終演後ファンミーティング（サイン会 / 写真撮影）

スタンディング：7,000円（税込）

※別途ドリンク代600円

ファン必見のVIPチケットは、前方エリアの確保に加え、終演後のファンミーティング（サイン会・写真撮影）に参加できる豪華特典付きです。

チケット販売は3月12日（木）18:00より開始！

◆チケット購入はこちら：

Sabaay Style Market：https://sabaay-style-market.com/products/three-man-down-1st-concert-in-japan

◆各プレイガイド先着先行＜先着＞

販売開始：3月12日（木）18:00

入金期間：3月12日（木）18:00～3月29日（日）23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/threemandown-t/

ローソンチケット：https://l-tike.com/thaifes-live

イープラス：https://eplus.jp/threemandown

ticket board：https://ticket.tickebo.jp/sn/threemandown2026_tb

◆一般発売＜先着＞

販売開始：4月1日（水）12:00～

■ Sabaay Style Market とは？

タイの音楽・ファッション・カルチャーを日本に届けるべく、アーティスト公式グッズ、現地ブランド、レコード、チケットなど、幅広いジャンルを取り扱う日英泰語対応のグローバルECサイトです。

「タイ音楽特化型EC」として、アーティストと直接連携した独占アイテムやイベント企画を展開。タイ人アーティストの日本公演開催やエージェント業務も手がけており、過去の「タイフェスティバル東京」スペシャルコンサートでも、タイのトップアーティストを日本へ招聘しています。

2024年： The TOYS、BOWKYLION、Tilly Birds

2025年： SCRUBB、MILLI、The Paradise Bangkok Molam International Band、MIRRR

Sabaay Style Market ウェブサイト：https://sabaay-style-market.com/

■Three Man Down プロフィール

2013年に結成された、タイの最大手レーベルGMM Grammy傘下のGeneLabに所属する4人組のポップ・ロックバンド。2021年から2年連続で「Artist of the Year（最優秀アーティスト賞）」を受賞し、Spotifyではタイ国内で「最もストリーミングされたローカルアーティスト1位」に輝くなど、名実ともにタイ音楽界の頂点に君臨しています。

2023年にタイ最大級のアリーナ「インパクト・アリーナ」での単独公演を完売させた彼らは、2026年3月、3万人規模のスパチャラサイ国立競技場でのスタジアム公演に挑みました。デジタルプラットフォームでの爆発的な支持を、物理的な熱狂へと昇華させ続ける彼らの快進撃は一つの社会現象となっています。

Youtube：https://www.youtube.com/@threemandownbandofficial

Facebook：https://www.facebook.com/threemandownofficial

Instagram：https://www.instagram.com/threemandown/



彼らの楽曲は、キャッチーなメロディと失恋や葛藤をリアルに描いた歌詞が特徴です。

『ถ้าเธอรักฉันจริง (Tah Ter Rak Chan Jing)』

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JBAuRoIRAs8 ]

YouTube再生回数1.7億回を超えるメガヒット曲。切ない世界観が多くの共感を呼んでいます。



『Phleng Rak (เพลงรัก) - Live at GFEST』



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vMUeFBHwzSI ]

大型フェスでの圧倒的な熱狂を伝えるライブ映像。彼らの真骨頂であるライブパフォーマンスは必見です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Sabaay Style Market（運営会社：株式会社ZICCA）

担当：足立（info@zicca.co.jp）