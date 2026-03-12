[報告・意見交換会開催]うんなんコミュニティ財団5周年報告＆新しいお金の流れえすこ会議

公益財団法人うんなんコミュニティ財団第2回目「ふらっと木次」設立準備会の様子

公益財団法人うんなんコミュニティ財団（島根県雲南市木次町 代表理事：郷原剛志）は、「うんなんコミュニティ財団5周年報告＆新しいお金の流れえすこ会議」を2026年3月20日（金・祝）14時から開催します。

開催の背景

皆さまのおかげで、弊財団は設立5周年を迎えました。これまでの歩みと、今後取り組んでいきたいことについて、報告及び意見交換会を開催します。

ゲストには、プラスソーシャルインベストメント（株）代表の野池雅人氏をお迎えし、これからの地域を支える「新しいお金の流れ」について考えます。

どなたでもご参加いただけます。地域のこれからを一緒に考えたい方、ぜひお越しください。

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153199/table/25_1_c985efbe077ed699a24791d0b97a01e4.jpg?v=202603120751 ]

詳細・お申込み https://www.unnan-cf.org/blog/5



問い合わせ先

[担当者イメージ]

うんなんコミュニティ財団／石原尚実

info★unnan-cf.org

※★を＠に変更してお送りください。

よろしくお願い致します。