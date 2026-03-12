田原俊彦、“ゼロ距離”でファンと交流する新イベント開催 5月16日 「奇跡のゼロ距離！2026 ハッピーラッキー大パーティー」

ANAクラウンプラザホテル千歳

田原俊彦 奇跡のゼロ距離！2026 ハッピーラッキー大パーティー

ANAクラウンプラザホテル千歳（北海道千歳市北栄2-2-1、総支配人：白木優至）は、2026年5月16日（土）、歌手・俳優として長年第一線で活躍する田原俊彦によるスペシャルイベント「田原俊彦 奇跡のゼロ距離！2026 ハッピーラッキー大パーティー」を開催いたします。

チケットの一般販売は、2026年3月16日（月）11:00a.m.より開始いたします。

本イベントは、全国ツアーやクリスマスディナーショー、バースデーパーティーなど多彩なステージで多くのファンを魅了してきた田原俊彦が、新たに届けるエンターテインメントイベントです。

“歩くパワースポット”とも称される田原俊彦と、ホテルならではの料理、そして観客参加型の企画が融合した、これまでのディナーショーとは一線を画す体験型イベントとして開催されます。

当日は、ホテルシェフによる特別ディナーコースを楽しんだ後、田原俊彦によるスペシャルステージがスタート。北海道の食材を取り入れた料理に加え、田原俊彦の楽曲や世界観にちなんだ遊び心あふれるメニューでイベントの幕開けを彩ります。また、デザートには田原俊彦とホテルパティシエが手掛けるコラボレーションデザートも登場。本イベントならではの特別な一皿としてお楽しみいただけます。

ステージでは、観客参加型の企画やトークコーナーなど、会場全体が一体となって楽しめるバラエティステージに加え、大ヒットソングを中心としたライブパフォーマンスを予定。ライブでは客席を回りながらファンと交流するなど、タイトルにもある通り“ゼロ距離”で楽しめる特別な時間をお届けします。

歌、笑い、そして美味しい食事が融合した、心もお腹も満たされるハッピーラッキーなひとときをお楽しみください。

イベント概要

イベント名： 「田原俊彦 奇跡のゼロ距離！2026 ハッピーラッキー大パーティー」

～ 歩くパワースポット！トシちゃんと、ココロ満タンお腹パンパンのわくわく幸せなひと時を！ ～

開催日： 2026年5月16日（土）

開催時間： 受付 4:00p.m.／開場 4:30p.m.、ディナー 5:00p.m.、開演 6:00p.m.／終演 7:00p.m.

会場： ANAクラウンプラザホテル千歳 2F 「千歳の間」

チケット料金： 39,000円（消費税・サービス料込） ※ディナー・ドリンク料金含む

チケット販売期間： 一般販売 2026年3月16日（月）11:00a.m. ～ 4月30日（木）11:00a.m.

※予定枚数に達し次第終了

購入方法： ・ホテルご来館窓口（宴会サロン 11:00a.m.～5:00p.m.）

・ホテル電話窓口 0123-22-2400（11:00a.m.～5:00p.m.）

・ホテルオンラインショップ

・プレイガイド チケットぴあ / ローソンチケット / イープラス

※入金後のキャンセル、ご返金はいたしかねます。

座席： 全席指定

※お席はご指定いただけません（入金順に当方にて指定いたします）

※10～11名掛けテーブルの相席となります

ホテルウェブサイトはこちら(https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/toshihiko-tahara-dinnerparty/)

※記載内容は、予告なく変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。

田原 俊彦田原 俊彦（たはら としひこ）

1961年2月28日、神奈川県横須賀市生まれ。

山梨県甲府市育ち。

1979年、ドラマ「３年B組金八先生」で注目され、80年「哀愁でいと」で歌手デビュー。「ハッとして！Good」「抱きしめてTONIGHT」「ごめんよ 涙」など数々のヒット曲を生み出す。

歌手活動に加え、映画、ドラマ、ミュージカルなど俳優としても幅広く活躍。

現在はYouTube「田原トシちゃんねる!」やTikTokでも活躍中。

