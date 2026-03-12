バーチャルYouTuber「名取さな」が、キョンシー衣装でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「WAVE」より、『名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199495&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,800円(税込)

□発売日：2027年3月予定

□ブランド：WAVE

【スケール】1/7

【サイズ】全高約230mm

【素材】PVC(一部ABS)



原型制作：sai

彩色：あきもとはじめ(はじめの)

バーチャルYoutuber名取さなのキョンシー衣装が完成品フィギュアとして登場！

名取さなの生誕イベント「さなのばくたん。」の会場にて展示された、原型師saiによる名取さなのキョンシー衣装が、さらに魅力を増して製品化です！

名取さなの、かわいくてちょっと少し不思議な、ゆるふわホラーな魅力を余すところなく再現！

さらに、付け替え可能な「笑顔」と「ジト目」の表情パーツが付属し、様々な表情を楽しめます。

また、名取さなの世界観を彩る人気キャラクター「アヘエビ」「アサカラツイッターズットミテルナメクジ」も付属する盛りだくさんの内容となっております。

是非お手元でお楽しみ下さい。

首部分にはネックジョイント【H】規格を搭載しており、可動させることで微妙なしぐさの変化を楽しむことができます。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)Sana Natori

【店舗情報】

