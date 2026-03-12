バーチャルYouTuber「名取さな」が、キョンシー衣装でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「WAVE」より、『名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199495&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,800円(税込)
□発売日：2027年3月予定
□ブランド：WAVE
【スケール】1/7
【サイズ】全高約230mm
【素材】PVC(一部ABS)
原型制作：sai
彩色：あきもとはじめ(はじめの)
バーチャルYoutuber名取さなのキョンシー衣装が完成品フィギュアとして登場！
名取さなの生誕イベント「さなのばくたん。」の会場にて展示された、原型師saiによる名取さなのキョンシー衣装が、さらに魅力を増して製品化です！
名取さなの、かわいくてちょっと少し不思議な、ゆるふわホラーな魅力を余すところなく再現！
さらに、付け替え可能な「笑顔」と「ジト目」の表情パーツが付属し、様々な表情を楽しめます。
また、名取さなの世界観を彩る人気キャラクター「アヘエビ」「アサカラツイッターズットミテルナメクジ」も付属する盛りだくさんの内容となっております。
是非お手元でお楽しみ下さい。
首部分にはネックジョイント【H】規格を搭載しており、可動させることで微妙なしぐさの変化を楽しむことができます。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●名取さな【キョンシー】1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199495&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)Sana Natori
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)