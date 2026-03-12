＜愛知県春日井市＞本物のテレビカメラや中継車がやってくる！ケーブルテレビ「CCNet」とコラボした『こどもアナウンサー＆お仕事体験』をめいてつCOCOで初開催！

株式会社名鉄インプレス

ならいごとベース めいてつCOCO（愛知県春日井市、所長：粥川 範一）は4月12日（日）に小学生を対象とした体験型イベント「アナウンサー＆お仕事体験」を開催します。本イベントは、春日井市のケーブルテレビ局「CCNet」の協力のもと、地域で実際に情報発信を行っているテレビの仕事を体験できる特別企画です。

当日は、「アナウンサー体験」や「カメラマン体験」のほか、中継車の見学など、番組制作の現場に触れることができるプログラムを実施します。原稿読み、カメラの操作体験などを通じて、情報を「伝える力」や「コミュニケーション力」を楽しく学ぶことができます。

SNSや動画配信など、個人での情報発信が身近になる中で、子どもたちがメディアの役割や「正しい情報の伝え方」について理解し、コミュニケーション力を高めるきっかけを提供します。

詳細は下記の通りです。

こどもアナウンサー＆お仕事体験 概要

めいてつCOCO公式ページ :https://meitetsucoco.com/

【開催日時】2026年4月12日（日）＜午前の部＞10:00~11:30 ＜午後の部＞13:00~14:30

【場所】めいてつCOCO（イオン春日井ショッピングセンター4階）、中継車（イオン1階正面玄関前）

【対象】小学1年生～6年生 （1年生～3年生は保護者同伴/4年生～6年生は1人参加可）

【定員】各回15名（事前申込制）

【参加費】お子さま1名2,000円（税込）

【申込方法】お電話またはご来館にてお申込みください。（受付開始日時：3月13日（金）10：00～）

【電話番号】0568-37-1511

【内容】

・オープニング

テレビ局の役割や情報発信の大切さについて紹介し、テレビ番組がどのように企画され、制作・放送されるのかを子どもたちにもわかりやすく解説します。

・アナウンサー体験とカメラマン体験

アナウンサー体験では、原稿読みに挑戦し、「伝える力」を楽しく学びます。

カメラマン体験では、実際のカメラを使いながら、撮影やカメラ操作を体験し映像を伝える仕事の楽しさや工夫を体験できます。

・中継車見学

テレビ番組の製作に欠かせない中継車を見学し、放送の裏側でどのように映像や音声が届けられているのかを紹介します。普段はみることのできない放送現場の仕組みを体験できます。

カメラマン体験（イメージ）

■ならいごとベース「めいてつCOCO」について

2024年4月、イオン春日井ショッピングセンター内に開業。「“わたしの好き”に気づく場所、“あしたの自信”を築く場所」をコンセプトに、スイミングや多彩なカルチャー講座、アフタースクールをワンスペースで提供する新しい形の会員制施設です。

■運営会社：株式会社名鉄インプレス

名古屋鉄道グループの一員として、リトルワールド、日本モンキーパーク、南知多ビーチランドなどのレジャー施設や名鉄スイミングスクールを運営し、地域の皆さまに笑顔と感動を提供しています。