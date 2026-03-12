ソーシャルレンディングサービス「スマートレンディング」開始のお知らせ

G.I.F.T株式会社

G.I.F.T（ジーアイエフティー）株式会社は、2026年3月12日（木）より、「お金を借りたい企業のニーズ」と「運用したい投資家のニーズ」を結び付けるプラットフォームであるソーシャルレンディング「スマートレンディング」のウェブサイトを公開し会員登録の受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

G.I.F.T（ジーアイエフティー）株式会社は、不動産投資を展開するGATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志）の100％子会社であり、GATES株式会社のコア事業である不動産投資のノウハウを活かし、不動産を担保とするファンドを提供する予定です。

■「スマートレンディング」とは？

インターネットを通じて、投資家の皆様から集めた資金を企業に貸し出し、その利息を分配金として受け取れる資産運用サービスです。金融商品取引法に基づき適切に運営されており、10万円から資産運用を始めていただけます。

■「スマートレンディング」サービスサイトはこちら

https://lending.gift-finance.co.jp/

このたび、「スマートレンディング」のサービス開始を記念いたしまして、「会員登録キャンペーン」を実施しております。期間中に新規会員登録を完了されたお客様へ、Amazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。詳しくは、こちらよりご確認ください。

https://lending.gift-finance.co.jp/information/article.html?notice_id=2

■ G.I.F.T株式会社について

商号：G.I.F.T株式会社（https://www.gift-finance.co.jp/）

本社：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

代表者：代表取締役 加藤 孝浩

設立：2012年7月24日

資本金：6,500万円

株主：GATES株式会社（https://gatestokyo.co.jp/） 100％

各種登録：第二種金融商品取引業（関東財務局長（金商）第2720号）

貸金業（東京都知事（4）第31564号）

加入団体：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

日本貸金業協会

加入指定信用情報機関：株式会社日本信用情報機構（JICC）

■ 本件に関するお問い合わせについて

本件についてご不明な点がございましたら、以下よりお問い合わせください。

https://lending.gift-finance.co.jp/investortop/inquiry_entry.html?command=new