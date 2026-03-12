楽待、日本情報クリエイトの管理データを活用「賃貸経営マップ」にエリア別の賃料推移を追加

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・楽待の「賃貸経営マップ」に市区町村別の賃料動向が確認できる機能を追加

・日本情報クリエイト株式会社の賃貸住宅管理データを基に算出されたインデックス「CRIX」を活用

・種別・間取り・築年数別に賃料動向を可視化し、エリア分析を効率化

楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、このたび日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下 日本情報クリエイト）より提供を受けた賃貸住宅管理データを活用し、楽待が提供する「賃貸経営マップ」(https://www.rakumachi.jp/property/land_price/map)において、市区町村別の賃料推移が確認できる機能を追加しました。なお、本機能は楽待会員向けの限定機能であり、PCブラウザ版にて提供します。

物件探しを効率化できる「賃貸経営マップ」とは？

楽待が提供する「賃貸経営マップ」は、物件購入やエリア分析に必要な情報を地図上でまとめて確認できるサービスです。「路線価」「公示・基準地価」「空室率」「人口・世帯数」「エリア・駅別の平均利回り」「取引価格」「乗降客数」「ハザードマップ」などの情報を一元化。これまで複数サイトを横断して調査する必要があった情報をまとめて確認できるため、物件選定やエリア分析を効率化できます。

市区町村別の賃料推移を新たに追加

今回追加したのは「賃料」の項目です。地図上にエリア別の賃料相場が表示され、任意の市区町村を選択すると、当該エリアの賃料推移を折れ線グラフで確認できます。本機能では、日本情報クリエイトが保有する賃貸住宅管理データをもとに算出された賃料・空室状況に関するインデックス「CRIX（クリックス）」を活用しています。

種別は「アパート／マンション」から、間取りは「単身／ファミリー」から選択可能です。条件を指定すると、築年数別に区分された賃料推移が折れ線グラフで表示されます。

今後の機能追加について

今後は賃料推移に加え、AI賃料シミュレーション機能の追加を予定しています。なお、これらの機能を利用するには楽待への会員登録が必要となります。また、現在PCブラウザ版のみで提供している本機能は、今後スマートフォンアプリでも利用できるようにする予定です。

楽待は今後も、データを活用した不動産投資に役立つ機能の提供を続けてまいります。

CRIX（クリエイト賃貸住宅インデックス）とは

CRIX（クリックス：Create Rental housing Index）は、日本情報クリエイト株式会社が保有する膨大な量の賃貸住宅管理データ（ビッグデータ）より算出した、賃料・空室状況に関するインデックスで、次のような特徴を持っています。

・管理データより算出した、実際の管理実態に合うインデックス

・【空室率】、【平均賃料】2種類の月次時系列データ

・全国すべての都道府県、主要な市区町村をカバー

・間取り別、床面積別などの豊富なバリエーション

日本情報クリエイト株式会社について

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

ウェブサイト：https://www.n-create.co.jp/

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営