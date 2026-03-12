モルテン、小中学生向け暑熱対策アイテムを発売

株式会社モルテン

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下モルテン）は、小中学生を主な対象とした暑熱対策アイテムとして、『アイスゲームベスト』『サッカーキャップ用インナーキャップ』(※)『アウトドアミストファン』の3商品を、2026年3月12日(木)から順次出荷を開始し、公式オンラインや全国のスポーツ用品店などで販売します。

夏場は日照時間が長く、練習や試合の機会が増える時期でもあり、子どもたちは「練習を続けたい」「試合に出たい」という気持ちを持っており、保護者や指導者も「やらせてあげたい」「安全は守りたい」という思いを抱えながら、日々の活動を支えています。しかし近年、地球温暖化による気温上昇や猛暑日の増加により、屋外スポーツの現場では暑熱による健康リスクが深刻化しています。特に思春期前の小中学生は、体温調節機能が未発達であることから体感温度の影響を受けやすく、熱中症のリスクが高いとされています。

モルテンは、子どもたちのスポーツの機会を守り、プレーヤーだけでなく保護者や指導者も安心してスポーツに向き合える環境をつくることこそが、モルテンとして果たすべき責任であると考え、本商品の開発・発売に至りました。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していきます。

※ サッカーキャップ用インナーキャップ

サッカーキャップの下に着用するインナーキャップです。帽子本体は付属していません。

■ 製品特長

― サッカーファミリー全体に配慮した暑熱対策設計 ―

モルテンの暑熱対策アイテムは、サッカーファミリー全体の身体負荷と競技環境に着目し、プレーの動きを止めずに安全なスポーツ環境を支えることを目的に開発され、競技中・休憩中それぞれのシーンで無理なく取り入れられる設計としています。

アイスゲームベスト

練習中でも着用できるベスト型の暑熱対策アイテムです。両脇と背中に配置された専用保冷剤（アイスパック）が、体幹部を効率的に冷却します。競技力向上のためではなく、“最後まで安全にプレーする”ためのアイテムです。

● 専用アイスパックは、40℃の環境下でも5～10℃を約4時間持続。

多層構造の断熱シートにより、冷気の放出を穏やかにし、持続時間の延長、接触面の冷え過ぎを軽減します。

また、断熱シート表面のアルミが周囲の熱を反射することで保冷剤の温度上昇を抑えています。

● アイスパックのゲル化剤は食品添加物タイプを使用。人体に安心・安全なうえ、焼却して処分できることから環境にも優しい物質です。

● 着るだけで冷却でき、プレーの動きを妨げない

● リバーシブル仕様（グレー／ブラック）でチーム識別が可能

● 一般サイズ（小学高学年～中学生向け）／ジュニアサイズ（小学生向け）の2サイズ展開

１. アイスゲームベスト （小学生高学年～中学生向け）

着丈：33×胸囲84-102cm

素材：ナイロン、ポリエステル

２. アイスゲームベストジュニア （小学生低～中学年向け）

着丈30×胸囲78-93cm

素材：ナイロン、ポリエステル

サッカーキャップ用インナーキャップ

サッカーキャップの内側に装着するインナーキャップ型の暑熱対策アイテムです。頭部は体温調節において重要な部位であり、直射日光の影響も大きいことから、重点的な冷却と遮熱を行います。

● 通常の綿製タオルに比べ、約2倍の冷感効果（第三者機関試験）

● 接触冷感素材を採用し、水に濡らすことで冷却効果が更に持続

● 後頭部から首にかけて覆う形状で、日差しを軽減

アウトドアミストファン

屋外のスポーツ現場における暑熱環境を効率的に整えるバッテリー式ファンです。電源のない屋外グラウンドでも使用でき、プレクーリングやクーリングブレーク時の環境整備をサポート。プレーヤーだけでなく、大会運営スタッフ、レフェリーや保護者など、サッカーファミリーの全体の暑熱負荷を軽減し、個人装備だけでは補いきれない環境づくりを担います。

● ミストの気化熱で冷やされた空気を送風

● バッテリー駆動で約5.5時間使用可能で

バッテリーのないグラウンドでも安心。

● 3段階風量調整、左右70°の首振り機能

● バケツ収納型で持ち運びが簡単

■ 製品概要

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/(https://www.molten.co.jp/sports/jp/)

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/ (https://www.molten.co.jp/)