【ロイズ】3月後半催事出店情報。人気の生チョコレートなど定番商品のほか、数量限定商品も販売します。

北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店する北海道物産展の一部会場にて人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。

【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/

2026年3月後半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。

・ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県） 開催中～3月17日

・ジェイアール京都伊勢丹（京都府） 開催中～3月22日

・岡山天満屋（岡山県） 開催中～3月23日 ※3/17は催事場閉場日

・八木橋（埼玉県） 開催中～3月23日

・近鉄百貨店四日市店（三重県） 開催中～3月24日

・高松オルネ（香川県） 開催中～3月25日

・FKD宇都宮店（栃木県） 3月15日～3月27日

・阪神梅田本店（大阪府） 3月18日～3月30日

・金沢百番街（石川県） 3月19日～4月1日

・京王百貨店 新宿店（東京都） 3月20日～4月6日

・スズラン前橋店（群馬県） 3月25日～3月31日

・京都高島屋S.C.（百貨店）（京都府） 3月25日～4月6日

※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。

おすすめ商品

※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。

▼生チョコレート[オーレ]

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。

商品名：生チョコレート[オーレ]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]

ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。

商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]

内容量：190g

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

フルーツやナッツのクリームを、チョコレートの中に閉じ込めたひと口サイズのショコラ。一度に4種類の味わいを楽しめる詰め合わせです。

商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

内容量：4種／計20個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

▼ショコラの四季[HOKKAIDO]

色や素材から、四季それぞれをイメージできるロイズのチョコレートをセレクトした詰め合わせです。パッケージには、北海道の動物や、北海道の四季折々の植物が美しく描かれています。自然豊かな北の大地に想いを馳せながら、ロイズのチョコレートをお楽しみください。

商品名：ショコラの四季[HOKKAIDO]

内容量：10種／計40個

価 格：税込1,998円（本体価格1,850円）

上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。

