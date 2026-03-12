SBIホールディングスとGoogle Cloudが共催「SBI AI Digital Award 2026」にてSBIいきいき少短が最優秀賞、SBIペット少短と合同で優秀賞

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIいきいき少額短期保険株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：採田 祐治、以下「SBIいきいき少短」)は、「SBI AI Digital Summit 2026」における「SBI AI Digital Award 2026」にて最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

またあわせて、SBIペット少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊東 倭、以下「SBIペット少短」）と合同の取り組みにて優秀賞を受賞しました。

「SBI AI Digital Award 2026」表彰式

左：プレゼンターはSBIホールディングス株式会社 AI・デジタル戦略推進部 グループ長 春木 俊介

右：最優秀賞を受賞したSBIいきいき少短 カスタマーサービス部 課長 須藤 大地

■「SBI AI Digital Summit 2026」について

AI人材の育成・スキルの向上、イノベーション文化の醸成を目的として、SBIホールディングス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 社長：北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」)ならびにグーグル・クラウド・ジャパン合同会社の共催により開催されました。

イベントでは、AIエージェントを活用して生産性を向上する方法や、独自のAIエージェントを構築するためのヒントの紹介など、さまざまなセッションがおこなわれました。

［開催日］2026年2月20日（金） ［会場］渋谷ストリーム Google オフィス

「SBI AI Digital Award 2026」は、SBIグループにおける「AI・デジタル技術に関連するビジネスに影響を与えた取り組み」を表彰するコンテストで、数多くのエントリーのなかでSBIいきいき少短の取り組みが最優秀賞、SBIいきいき少短とSBIペット少短による合同の取り組みが優秀賞を、それぞれ受賞しました。

いずれも、AIを活用した業務改善とお客さまの利便性や満足度向上の両立を実現した取り組みであることが高く評価されました。

■受賞内容

【最優秀賞】SBIいきいき少額短期保険株式会社 「生成AI型ボイスボット導入 ～お客さまの利便性向上と後処理工数の削減～」

生成AIがお客さま一人ひとりの用件や会話内容を理解し、その状況に応じて柔軟に会話を展開し、まるで人のオペレーターが応対しているかのような自然な対話を実現しました。

【優秀賞】SBIいきいき少額短期保険株式会社・SBIペット少額短期保険株式会社 「ペット保険金支払査定における事務再設計とAI 導入 ～迅速な顧客価値の提供と事務コスト圧縮の両立を目指して～」

動物病院ごとに異なる様式の診療明細書を正確にテキストデータ化すると同時に、その保険金支払可否をAIが瞬時に判断する態勢を構築。お客さまへのスピーディーな保険金支払いを安定的に行う態勢を構築しました。

※SBIいきいき少短がペット保険事業を2025年3月までおこない、同年4月よりSBIペット少額短期保険株式会社へ承継

SBIいきいき少短ならびにSBIペット少短は、今後もAI・デジタルの積極的な活用を推進しながら、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さまの声に真摯に耳を傾け、保険商品・サービスの開発、改善、提供に努めてまいります。





【会社概要】

◆SBIいきいき少短

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/500_1_038867125077bbc5425b06a060fedd87.jpg?v=202603120751 ]

◆SBIペット少短

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/500_2_6756e235c027232385bd437372917f93.jpg?v=202603120751 ]