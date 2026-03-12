GW限定グルメイベント開幕！『MAKUHARI Resort Dining』

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

ゴールデンウィーク『MAKUHARI Resort Dining』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/

ホテルニューオータニ幕張では、広大な敷地を有する開放的なガーデンレストラン「Shell the Garden」にて、家族で愉しむ本格バーベキューや、水辺のテラスで過ごす優雅なアフタヌーンティーなど、ゴールデンウィーク期間限定のグルメイベント『MAKUHARI Resort Dining』を、2026年4月26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）～4日（月・祝）で開催いたします。

手ぶらでOK！毎年予約殺到の人気イベント「ガーデンバーベキュー」

ガーデンバーベキュー

新緑が眩しい900坪のガーデンスペース「風月」に、厳選食材を豪快に味わう本格バーベキューが期間限定でオープンします。 じっくり焼き上げた肉厚でジューシーな「ポークスペアリブ」や、海鮮の旨みをとじ込めた「シーフードのホイル焼き」、さらにデザートには屋外レジャー気分を盛り上げる「ホットチョコレート＆マシュマロ」など、ホテルメイドのBBQグルメをご用意。お子さまや愛犬連れのファミリー、気心の知れたご友人とともに、開放感あふれるアウトドア体験をお楽しみください。

◆ガーデンバーベキュー

バーベキューセット（ソフトドリンクバー付） \9,000

お子さまプレート（ワンドリンク付）※小学生以下向けメニュー \3,500

アルコールフリーフロー 追加料金 \3,500

総料理長監修のメニューで贈る、3日間限定の「プレミアムディナー」

プライムビーフ＆シーフードディナー

ホテルニューオータニ幕張 総料理長 小出裕之のプロデュースでお届けする3日間限定の特別な晩餐をご用意しました。メインディッシュには、最高品質のUSプライムビーフを丁寧にローストした、肉本来の旨みを堪能できる逸品をお愉しみいただけます。シックでモダンな水辺のプライベートハウスを舞台に、熟練の技が光る至高の美食体験をお届けいたします。大切な方と過ごす、特別な夜にふさわしいひとときをご堪能ください。

◆プライムビーフ＆シーフードディナー

大人1名さま（ソフトドリンクバー付） \13,000

お子さまプレート（ワンドリンク付）※小学生以下向けメニュー \3,500

アルコールフリーフロー 追加料金 \3,500

愛犬も一緒に！開放的なプールサイドで語らう、至福の「リゾートアフタヌーンティー」

アフタヌーンティーセット

爽やかな風と陽光に癒やされるプールサイドでは、ホテルニューオータニの代名詞「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、旬のあまおうスイーツ、ボリューム満点のローストビーフサンドウィッチなど、珠玉のスイーツやセイボリーがテーブルを彩ります。

また例年いただいておりました“ワンちゃんと一緒にアフタヌーンティーを愉しみたい”というお声に応え、今年より「愛犬同伴」が解禁に！さらに、プールサイドに隣接する「Shell House（シェルハウス）」内もご利用可能になりましたのでより多くの皆さまをお迎えいたします。

スライダーバーガー（テリヤキバーガー、スパイシー チキンバーガー、フィッシュバーガー）ふわとろオムライス デミグラスソースパスタ 3種（ボロネーゼ、カルボナーラ、ポモドーロ）タワーパンケーキ ミックスフルーツ添え

アフタヌーンティーのほかにも、味わいの異なる3種のミニバーガーや、ふわとろ食感のオムライス、見た目も華やかなタワーパンケーキなど、幅広い世代に愛されるアラカルトメニューもご用意しております。都会の喧騒を離れ、海外リゾートを訪れたかのような優雅なティータイムをお過ごしください。

◆プールサイドアフタヌーンティー

アフタヌーンティーセット \7,000

※アラカルトメニューは別料金にてご用意いたします。

※アラカルトメニュー（喫茶利用）の事前予約は承っておりません。

※屋内席の利用をご希望の場合は、ご予約の際にお申し付けください。

※愛犬同伴に関する注意事項はホテルウェブサイトをご確認ください。

販売期間

ホテルニューオータニ幕張

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

ゴールデンウィーク『MAKUHARI Resort Dining』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/

[期間] 2026年4月26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日・祝）

※プライムビーフ＆シーフードディナーは、5月2日（土）～4日（月・祝）のみ

[時間] 11:30～15:00（L.O.14:00）

※プライムビーフ＆シーフードディナーは、17:00～20:00（L.O.19:00）

※アフタヌーンティーセットは120分制

[料金] バーベキューセット \9,000

プライムビーフ＆シーフードディナー \13,000

プールサイドアフタヌーンティーセット \7,000

※税金・サービス料共

※バーベキューセット、プライムビーフ＆シーフードディナーはソフトドリンクバー付

※写真はすべてイメージです。

[場所] ガーデンレストラン「Shell the Garden」

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）