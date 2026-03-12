『アリス・ギア・アイギス』、「相河 愛花【プリーステス】（CV：大空 直美）」が登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム、武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス（以下、アリスギア）』にて、3月12日（木）より新ステラーキャラクター「相河 愛花【プリーステス】（CV：大空 直美）」が登場したことをお知らせします。

＜公式サイトURL＞https://colopl.co.jp/alicegearaegis/(https://colopl.co.jp/alicegearaegis/)

＜キャラ紹介PV URL＞https://youtube.com/shorts/qbHHX9NVFik(https://youtube.com/shorts/qbHHX9NVFik)

新ステラーの登場にあわせて、愛花が活躍する新イベント「少女たちの宝箱（タイムカプセル）」も開催しております。

また、まもなく迎えるホワイトデーにちなんで、白い新コスチューム「アルベドバニー」が登場しました。一定期間中はコスチューム1着が無料で手に入るほか、通常価格の25％OFFで購入できる早割セールも実施しております。

さらに、「在賀 奈々（CV：星ノ谷 しずく）」と「的場 アオイ（CV：岩橋 由佳）」のノーマル★4キャラクターをピックアップしたスカウトも開催中です。

【新ステラー「相河 愛花【プリーステス】」が登場！】

開催期間：2026年3月12日（木）15：00 ～ 4月2日（木）14：59 予定

＜概要＞

新ステラーキャラクター「相河 愛花【プリーステス】（CV：大空 直美）」をピックアップしたスカウトが開催中です。

普段と異なる髪型や得意属性となり、さらにユニゾンシステムに対応したSPスキルを持ちます。新たな力を体験できる「トライアル任務」も同時開催しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

【新イベント「少女たちの宝箱（タイムカプセル）」開催中！】

開催期間：2026年3月12日（木）15：00 ～ 4月6日（月）14：59 予定

＜概要＞

3月12日（木）より、新イベント「少女たちの宝箱（タイムカプセル）」が開催中です。

イベントをプレイしてアイテムを集めると、おしゃれでかわいいネックレスなどの報酬と交換できます。

愛花の思い出の食玩アクセサリー「ジェムパルフェ」にまつわる、心温まるイベントエピソードをお楽しみください。

【新コスチューム「アルベドバニー」を1着無料プレゼント！】

開催期間：2026年3月12日（木）15：00 ～ 3月19日（木）14：59 予定

＜概要＞

まもなく迎えるホワイトデーにちなんで、白を基調とした新コスチューム「アルベドバニー」がカラットショップに登場しました。

期間中はアクトレス7名分のうち1着が無料でもらえるほか、通常価格の25％OFFで購入できる早割セールも実施しておりますので、この機会にぜひチェックしてみてください。

【「神南サポート ダブルピックアップ」開催中！】

開催期間：2026年3月12日（木）15：00 ～ 4月2日（木）14：59 予定

＜概要＞

「在賀 奈々（CV：星ノ谷 しずく）」と「的場 アオイ（CV：岩橋 由佳）」のノーマル★4キャラクターをピックアップしたスカウトが開催中です。

【『アリス・ギア・アイギス』 基本情報】

ゲームメーカー”ピラミッド”と、スマートフォンゲームメーカー”コロプラ”がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！2023年4月にTVアニメ「アリス・ギア・アイギスExpansion」を放送！今後もさまざまな企画展開にご期待ください！

◆アプリ名 ：アリス・ギア・アイギス

◆ジャンル ：武装カスタマイズアクション

◆価格 ：アイテム課金制

▼ダウンロードURL

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/

▼DMMGAMES：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆公式Twitterアカウント：https://x.com/colopl_alice

◆公式Discordアカウント：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y

【参加クリエイター プロフィール】

・島田フミカネ：イラストレーター。アニメ「FRAME ARMS Girl」、「ブレイブウィッチーズ」、「ガールズ＆パンツァー」、「ストライクウィッチーズ」、フィギュア「メカ娘」など、数多くのキャラクターデザイン（原案）を担当。その作品の多くに機械や兵器を着用した少女が登場しており、「メカ少女」ブームの火付け役としても広く認知されている。

・海老川兼武：メカニックデザイナー。代表作は「フルメタル・パニック！シリーズ」、「機動戦士ガンダム00」、「機動戦士ガンダムAGE」、「ガンダムビルドファイターズ」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」、「ID-0」など多くの作品で、メカニックデザインを担当。「機動戦士ガンダム00」以降はガンダム作品のデザイナーとして広く知られるようになり、立体系商品の監修なども行う。

・柳瀬敬之：メカニックデザイナー。代表作は「攻殻機動隊ARISE」、「機動戦士ガンダム00」、「コメットルシファー」、「ファイアボール・チャーミング」、「ゼノブレイドクロス」、「にゃんぼー」など、ゲーム、アニメーション、ホビーなど多ジャンルで活躍。

・ZUNTATA：株式会社タイトーのサウンド開発部門の総称。アーケード、コンシューマー、モバイルのゲームサウンド制作（BGM、効果音）を主な活動としており、他にも、アルバム制作、ライブ活動、イベント企画・制作など多岐に渡る活動を展開中。2017年で設立30周年を迎えたゲームサウンドクリエイター集団の老舗。代表作：「ダライアス」シリーズ、「グルーヴコースター」シリーズ

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社ピラミッド 会社概要】

社名：株式会社ピラミッド https://www.pyramid-inc.net/

所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト

設立：2001年9月28日

資本金：6,630万円（2020年9月末日時点）

代表者：代表取締役社長 柏木准一

事業内容：コンシューマーゲーム、ソーシャルゲーム、アーケードゲーム等の企画開発業務

及びゲーム関連のシナリオ及びグラフィック制作業務

「データカードダス ドラゴンボールZ」、「パタポン」、「ダライアスバースト」シリーズなど多数のゲームの受託開発を担当。2010年に「SILPHEED Alternative」でスマートフォンのゲーム市場に参入。2007年にリリースしたオリジナルタイトル「勇者死す。」を2016年にPS Vitaへ移植し、日本一ソフトウェアから発売。現在、コロプラグループの一員としてスマートフォン向けのプロジェクトを開発、運営中。

