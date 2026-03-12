【無料ウェビナー | 3/26開催】1NCE × Nordic共催：IoTサービス開発と運用をシンプルに
1NCE株式会社
- 日時：2026年03月26日（木）14:00～15:00（日本時間）
- 開催形式：Microsoft Teams Webinar
- プレゼンテーション言語：日本語
- 参加費：無料
- 登壇者：
- - ノルディック・セミコンダクター株式会社 テクニカルセールス 明田 克也 氏
- - 1NCE株式会社 ソリューションアーキテクト 岡崎 達哉
ウェビナーに登録する :
https://events.teams.microsoft.com/event/cc9ba347-143e-4bb9-88df-a56e43c08790@30d91adf-8d2e-4258-bc92-ac01a70ea088
- オープニング：IoTデバイス、ネットワークの全体像
- ノルディック・セミコンダクター
- - nRF9151
- - nRF Connect SDK
- - nRF Cloud by Memfault
- 1NCE
- - 1NCE OSの概要
- - IoT Integrator（Device Integrator, Cloud Integrator）
- - nRF Cloud by Memfault plugin
- クロージング
- - Q&A
- - お知らせ
- IoTデバイスとネットワークを活用したサービスを検討される方
- IoTデバイスとネットワーク、その上で動作させるアプリケーションの設計・開発をされる方
- IoTデバイスとネットワークと、アプリケーションの運用を行う方
ウェビナーに登録する :
https://events.teams.microsoft.com/event/cc9ba347-143e-4bb9-88df-a56e43c08790@30d91adf-8d2e-4258-bc92-ac01a70ea088
1NCE株式会社
1NCE株式会社(https://www.1nce.com/ja-jp/)（以下、1NCE）は、ノルディック・セミコンダクター株式会社（以下「ノルディック・セミコンダクター」）との共催ウェビナーを開催します。
本ウェビナーでは、ノルディック・セミコンダクターのハードウェアおよび開発環境である nRF9151 / nRF Connect SDK、ならびに nRF Cloud by Memfault に加え、1NCEのプラットフォームに実装される 1NCE OS をご紹介します。
これらを組み合わせることで、IoTサービス開発・オペレーションにおける デバイス と ネットワーク 周りの複雑さを抑え、限られた開発リソースを 本来注力すべきサービス価値（アプリケーションや運用設計） に集中できる状態を目指します。
「PoCは動くが、量産・運用で詰まる」「デバイス／通信／クラウド連携の設計が煩雑」という方に向けて、具体的な構成要素と考え方を整理してお届けします。
開催概要
- 日時：2026年03月26日（木）14:00～15:00（日本時間）
- 開催形式：Microsoft Teams Webinar
- プレゼンテーション言語：日本語
- 参加費：無料
- 登壇者：
- - ノルディック・セミコンダクター株式会社 テクニカルセールス 明田 克也 氏
- - 1NCE株式会社 ソリューションアーキテクト 岡崎 達哉
ウェビナーに登録する :
https://events.teams.microsoft.com/event/cc9ba347-143e-4bb9-88df-a56e43c08790@30d91adf-8d2e-4258-bc92-ac01a70ea088
アジェンダ
- オープニング：IoTデバイス、ネットワークの全体像
- ノルディック・セミコンダクター
- - nRF9151
- - nRF Connect SDK
- - nRF Cloud by Memfault
- 1NCE
- - 1NCE OSの概要
- - IoT Integrator（Device Integrator, Cloud Integrator）
- - nRF Cloud by Memfault plugin
- クロージング
- - Q&A
- - お知らせ
こんな方におすすめ
- IoTデバイスとネットワークを活用したサービスを検討される方
- IoTデバイスとネットワーク、その上で動作させるアプリケーションの設計・開発をされる方
- IoTデバイスとネットワークと、アプリケーションの運用を行う方
個人情報の取り扱い
お客様が入力される個人情報は、1NCEプライバシーポリシーのもとで管理されます。詳細は下記をご参照ください。
https://www.1nce.com/ja-jp/privacy-policy/
ウェビナーに登録する :
https://events.teams.microsoft.com/event/cc9ba347-143e-4bb9-88df-a56e43c08790@30d91adf-8d2e-4258-bc92-ac01a70ea088
1NCE株式会社
1NCEは、世界中の顧客が最高のインテリジェント・プロダクトを作成・管理するための基本的なソフトウェアと通信プラットフォームを提供しています 。このプラットフォームにより、顧客は世界170カ国・地域以上で簡単かつ安全にデバイスデータを収集し、実用的なインテリジェンスへと変換することが可能です 。 詳細は www.1NCE.comをご覧ください。