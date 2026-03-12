【無料ウェビナー | 3/26開催】1NCE × Nordic共催：IoTサービス開発と運用をシンプルに

1NCE株式会社

1NCE株式会社(https://www.1nce.com/ja-jp/)（以下、1NCE）は、ノルディック・セミコンダクター株式会社（以下「ノルディック・セミコンダクター」）との共催ウェビナーを開催します。

本ウェビナーでは、ノルディック・セミコンダクターのハードウェアおよび開発環境である nRF9151 / nRF Connect SDK、ならびに nRF Cloud by Memfault に加え、1NCEのプラットフォームに実装される 1NCE OS をご紹介します。

これらを組み合わせることで、IoTサービス開発・オペレーションにおける デバイス と ネットワーク 周りの複雑さを抑え、限られた開発リソースを 本来注力すべきサービス価値（アプリケーションや運用設計） に集中できる状態を目指します。

「PoCは動くが、量産・運用で詰まる」「デバイス／通信／クラウド連携の設計が煩雑」という方に向けて、具体的な構成要素と考え方を整理してお届けします。

開催概要

- 日時：2026年03月26日（木）14:00～15:00（日本時間）- 開催形式：Microsoft Teams Webinar- プレゼンテーション言語：日本語- 参加費：無料- 登壇者：- - ノルディック・セミコンダクター株式会社 テクニカルセールス 明田 克也 氏- - 1NCE株式会社 ソリューションアーキテクト 岡崎 達哉ウェビナーに登録する :https://events.teams.microsoft.com/event/cc9ba347-143e-4bb9-88df-a56e43c08790@30d91adf-8d2e-4258-bc92-ac01a70ea088

アジェンダ

- オープニング：IoTデバイス、ネットワークの全体像- ノルディック・セミコンダクター- - nRF9151- - nRF Connect SDK- - nRF Cloud by Memfault- 1NCE- - 1NCE OSの概要- - IoT Integrator（Device Integrator, Cloud Integrator）- - nRF Cloud by Memfault plugin- クロージング- - Q&A- - お知らせ

こんな方におすすめ

- IoTデバイスとネットワークを活用したサービスを検討される方- IoTデバイスとネットワーク、その上で動作させるアプリケーションの設計・開発をされる方- IoTデバイスとネットワークと、アプリケーションの運用を行う方

個人情報の取り扱い

お客様が入力される個人情報は、1NCEプライバシーポリシーのもとで管理されます。詳細は下記をご参照ください。

https://www.1nce.com/ja-jp/privacy-policy/

1NCEは、世界中の顧客が最高のインテリジェント・プロダクトを作成・管理するための基本的なソフトウェアと通信プラットフォームを提供しています 。このプラットフォームにより、顧客は世界170カ国・地域以上で簡単かつ安全にデバイスデータを収集し、実用的なインテリジェンスへと変換することが可能です 。 詳細は www.1NCE.comをご覧ください。