【ダッキーダック】柑橘の爽やかな香り広がる「デコポンのタルト」が新登場

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区/代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、「鹿児島県産デコポンとマスカルポーネのタルト」を2026年3月14日（土）より販売いたします。

光センサーで糖度13度以上、酸度1%以下の基準をクリアした、「JA鹿児島いずみ」のデコポンを使用。果肉の弾ける食感、豊かな果汁、コクのある甘さと適度な酸味が絶妙なバランスです。

デコポンの濃厚な味わいを引き立たせるため、ミルキーで上品な風味が魅力のマスカルポーネクリームと合わせました。

春の訪れを感じる、柑橘ならではの爽やかな香りと瑞々しさを体験してください。

鹿児島県産デコポンとマスカルポーネのタルト

【販売予定期間】

2026年3月14日（土）～4月下旬

※ルミネ北千住店、船橋東武店、テイクアウト専門店（五反田店、大森店）は3月15日（日）より販売いたします。

※販売期間が変更となる可能性がございます。

【価 格】

1ピース 900円（税込）～

【販売店舗】

椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田店・大森店）

ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店

店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【ダッキーダック Instagram】

https://www.instagram.com/ducky_duck_official

【ダッキーダック X】

https://twitter.com/ducky__duck_