【こてがえし・ぱすたかん】人気グルメが集結！「韓国フェア」を開催！

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、「こてがえし」「ぱすたかん」にて、「韓国フェア」を2026年3月13日（金）より開催いたします。

渡韓気分を日本で満喫！韓国の食のトレンドから、食欲をそそる刺激的な「旨辛メニュー」まで、人気グルメを取り揃えました。

一口食べればやみつきになる本場の味わいと、五感を刺激する韓国グルメの魅力を存分にお楽しみください。

【販売予定期間】

2026年3月13日（金）～6月中旬

【販売店舗】

「こてがえし」「ぱすたかん」

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

やみつきになる旨辛メニューが集結！

◆豚キムチミルフィーユ焼き 1,380円（税込）

豚キムチを包み込んで焼きあげることで、豚肉の脂の甘みと、キムチの酸味・辛みがミルフィーユのように重なり合い、さらなる旨味を生み出します。

特製コチュマヨもしくはハニーマスタードマヨと一緒にお召し上がりください。

◆韓国風 ブルダック 激辛もんじゃ 1,280円（税込）

人気の「ブルダック」をもんじゃに大胆アレンジ。

突き抜けるブルダックの刺激的な辛さの先に感じる旨み、コクがやみつきになる一品です。この痛快な「旨辛」の美味しさをぜひ体験してください。

※柏高島屋店では、お取り扱いがございません。

海鮮チヂミ（イイダコ・えび・貝柱） 1,130円（税込）ヤムニョム＆ハニーマスタードチキン（各２個） 480円（税込）とろ～りチーズのチーズタッカルビ 830円（税込）チュクミポックン（イイダコのホイル焼き） 780円（税込）

※「ヤムニョム＆ハニーマスタードチキン」は浦和パルコ店では、お取り扱いがございません。

おすすめドリンク

旨辛メニューにぴったりのドリンクをご用意しました。

中でもチャミスルとビールを混ぜ合わせた「ソメク」は現地で最も愛されている飲み方です。焼酎のまろやかさとビールのキレが際立つ、その強烈な喉越しを体験ください。

韓国発 ソメク ～爆弾ビール～ （チャミスル＆ビール）美酢サワー（ざくろ・マスカット）チャミスル（フレッシュ・マスカット）チャミスル トクトク（マスカット・すもも）

