【JPIセミナー】「NTTグリーン＆フード(株)が取り組む “陸上養殖事業” の具体的な取り組みと今後の成長戦略」3月24日(火)開催
JPI（日本計画研究所）は、NTTグリーン＆フード株式会社 代表取締役社長 CEO 久住 嘉和 氏を招聘し、NTTグリーン＆フード(株)が取り組む「陸上養殖事業」の具体的な取り組みと今後の成長戦略について詳説いただくセミナーを開催します。
〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17691(https://www.jpi.co.jp/seminar/17691?utm_source=prtimes)
〔タイトル〕
[地球と食の未来をデザインする]
NTTグリーン＆フード(株)が取り組む「陸上養殖事業」の
具体的な取り組みと今後の成長戦略
〔開催日時〕
2026年03月24日(火) 09:30 - 11:30
※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。
〔講師〕
NTTグリーン＆フード株式会社
代表取締役社長 ＣＥＯ
久住 嘉和 氏
〔講義概要〕
近年、世界的な人口爆発や地政学リスク等により、食料や原材料が高騰しており、食の安全保障確保の必要性が高まっています。また、気候変動による海水温上昇や乱獲等により、従来近海で獲れていた魚が獲れなくなる等、水産業にも影響を与え始めています。
このような背景から、従来の「獲る漁業」から養殖を中心とした「育てる漁業」への転換がみられ、特に、環境や天候等に影響を受けない「陸上養殖」に注目が集まっています。
本講演では、最新の品種改良や養殖技術を組み合わせた陸上養殖による食料・環境問題解決に資する取り組みの概要と具体的事例、将来の方向性を詳説します。
〔講義項目〕
1. 背景
(1) 地球規模で起こる環境問題や食料不足への懸念
(2) 陸上養殖への期待、動向
(3) NTTグループの食糧問題と環境問題への取り組み
2. 事業構想
(1) 事業概要
(2) 品種改良技術の可能性
(3) 具体的な取り組み内容（魚介類）
(4) 具体的な取り組み内容（藻類）
3. 今後の方向性
4. 関連質疑応答
5. 名刺交換・交流会
通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。
〔受講形態〕
● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）
● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）
● アーカイブ配信受講
※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。
〔受講料〕
1名：37,340円（税込）
2名以降：32,340円（税込／同一法人・同時申込）
※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）
【JPI（日本計画研究所）について】
“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。