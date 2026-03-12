Huion15周年：「コンセプトクリエイティブセット」の登場により思い描く未来





ロサンゼルス、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- 3月12日、デジタルインクツールのトップブランドであるHuionは15周年を迎えます。創業から15年の間に、Huionは新興企業から業界リーダーへと発展し、手頃な価格ながらも高性能なペンタブレットとディスプレイを世界中のアーティストにお届けすることに注力してきました。





この節目を記念して、Huionは公式ウェブサイトおよびソーシャルメディアプラットフォーム上で、プレゼントキャンペーンをはじめ限定商品や魅力的な抽選コンテストなど数々のグローバルイベントを開催します。さらに今回、Huionは画期的なコンセプトクリエイティブセットを紹介します。クリエイティブデバイスの未来を先取りした業界初の製品となっています。

コンセプトクリエイティブセットの内容：

・Huion Infinite Canvas

・Huion PenTech Infinite

・Huion Dream Catcher

Huion PenTech Infiniteペンは、あらゆる空間での立体制作をサポートします。2D平面上でも3D空間内でも、ユーザーはInfinite Canvas上や空間、あるいは物理的な壁や机の上でも制作が可能です。この技術は、実際に絵筆を使っているかのような感触を高度な傾斜感度で模倣し、アーティストを作業デスクから解放します。

一方、Dream Catcherは、睡眠中のユーザーの脳波と生理的信号を解読し、夢のデータをリアルタイムの視覚的・聴覚的・感情的インスピレーションに変換することにより機能します。これらは、創作プロセスにおける生の参考資料や素材として活用できます。また、他のオンラインアーティストとのリアルタイムコラボレーションも可能になり、同じアートワーク上でライブ編集や同期描画ができます。さらにユーザーは、自分の夢やデジタル作品を専用のクラウドスペースであるDreamScapeに保存することもできます。

Huionがこのようなコンセプトツールを開発した動機は、従来のハードウェアの制限から解放されることにあります。大量生産とコストの制約から一歩踏み出すことで、Huionはアート制作ツールの限界を押し広げる新たな創造的形態を大胆に探求しています。これは、デジタル時代の創造的文化のパイオニアとしての役割を、さらに芸術的なライフスタイルの未来を再定義するというHuionのビジョンを反映するものです。

今後もHuionは、アート制作に必要なツールや条件に関する固定観念に挑戦し続け、革新を追求し、それまでより身近でありながらも境界を打ち破るツールを世界中のアーティストやデザイナーに提供してまいります。

コンセプト製品のさらなる詳細については、huion.com をご覧ください。クリエイティブ環境をアップグレードしたい方は、@huiontabletとHuion公式コミュニティをフォローして、アニバーサリー限定賞品をゲットするチャンスをお見逃しなく。





