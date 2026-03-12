大分・都町「RAISE BAR」が3月13日（金）リニューアルオープン

アプローズ株式会社

大分市・都町のバー「RAISE BAR」が、2026年3月13日（金）にリニューアルオープン。店内を開放感のある空間へと一新し、カウンター席とボックス席を備えたレイアウトに刷新。リニューアルを記念して、チャージ料込み3,000円の飲み放題メニューの提供も開始します。

■リニューアルの背景

リニューアルした「RAISE BAR」店内。開放感のある空間でゆったりとお酒を楽しめる

大分市の繁華街・都町にある「RAISE BAR」は、より多くのお客様に気軽に立ち寄っていただける場所を目指し、このたび店内のリニューアルを実施しました。

バーとしての落ち着いた雰囲気を大切にしながらも、初めて来店される方でも入りやすく、ゆったりと過ごせる空間づくりを意識したレイアウトへと生まれ変わりました。

公式Instagram :https://www.instagram.com/raise.bar.oita/
公式LINE :https://lin.ee/YRofdxJ

■開放感のある店内へ

リニューアル後の店内は、開放感を意識した空間へと刷新。

店内奥には、スタッフとの会話を楽しみながらお酒を味わえるカウンター席を設置。バーならではの距離感でコミュニケーションを楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

また、店内手前にはグループでも利用しやすいボックス席を配置し、友人同士や複数名での来店など、さまざまなシーンに対応できるレイアウトとなっています。

グループでも利用しやすいボックス席を配置した店内レイアウトスタッフとの会話を楽しみながらお酒を味わえるカウンター席飲み放題メニューを新たに開始RAISE BARではリニューアルを記念して飲み放題メニュー（チャージ料込み3,000円）の提供を開始

今回のリニューアルを記念して、飲み放題メニューの提供を新たに開始しました。

チャージ料込み3,000円で楽しめる気軽な料金設定とすることで、より多くのお客様にお酒を楽しんでいただける内容となっています。

店舗概要

店舗名：RAISE BAR

所在地：大分県大分市都町3-5-8 都町一番館ビル2階

アクセス：JR大分駅から徒歩約10分

電話番号：097-594-8300

営業時間：19:00～24:00

営業日：火曜～土曜

定休日：日曜・月曜・祝日

リニューアルオープン日：2026年3月13日（金）

お問い合わせ先

HP(https://raisebar.jp/)

Instagram(https://www.instagram.com/raise.bar.oita/)

LINE公式(https://lin.ee/YRofdxJ)

予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e020108401/36020)

