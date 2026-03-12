プロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING」とスポンサー契約を締結

テイ・エス テック株式会社

テイ・エス テック株式会社（本社：埼玉県朝霞市、代表取締役社長：保田 真成）は、2026年2月、教育事業等を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀 健治）が運営するプロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING（以下「CREST GAMING」）」とスポンサー契約を締結いたしました。

「CREST GAMING」は、「CREST＝極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し、あらゆるゲームにおいて世界で戦える、個性豊かな選手が揃ったプロeスポーツチームです。チームを運営するヒューマンアカデミーは、教育事業を基盤に、多種多様な個性を尊重しながら、プロアスリートとして世界で活躍する人材の発掘・育成に取り組むことで、eスポーツ業界全体の発展に貢献しています。

当グループは、経営理念である「人材重視」「喜ばれる企業」の下、常にモノづくりに夢を求めて無限の可能性に挑戦し、快適で良質な商品を世界のお客さまへ提供し続けることを目指しており、プロeスポーツ選手たちとともに世界へ挑む「CREST GAMING」の姿に共感し、さらなる活躍を後押しすべく、この度のスポンサー契約に至りました。

また、本契約に基づき、当社は開発中のゲーミングチェア用システム「疲労度推定AIシート」をチームにて試験的に活用いただき、選手がプレイする際のコンディションや環境面でのサポートを行っていきます。さらに、選手からのフィードバックを同システムの開発に役立て、世界中のお客さまの期待を超える新たな価値創造に取り組んでまいります。

「CREST GAMING」所属選手へ貸与する「疲労度推定AIシート」の概要

当グループは、主力製品である自動車用シート（座席）の開発で培った乗員センシング技術を発展させ、着座している人の疲労度・集中力を、AI（人工知能）アルゴリズムによって推定し、可視化する技術の開発を進めてきました。

2025年8月には、本技術を搭載したゲーミングチェアによる実証実験を通じて、AIアルゴリズムの正確性や競技パフォーマンスの向上が確認できたことから、より付加価値を高めた商品の開発ならびに事業化の検討を進めています。

実証実験の様子

■テイ・エス テック 会社概要

社名 ：テイ・エス テック株式会社 [東証プライム市場 証券コード：7313]

代表 ：代表取締役 社長 保田 真成

資本金 ：4,700百万円

本社 ：〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号

事業内容 ：四輪車用シート、四輪車用内装品、

二輪車用シート、二輪車用樹脂部品の製造販売 等

URL ：https://www.tstech.co.jp/

■ヒューマンアカデミー 会社概要

社名 ：ヒューマンアカデミー株式会社

代表 ：代表取締役 今堀 健治

資本金 ：10百万円

本社 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿プライムスクエア 1階

事業内容 ：キッズ・ジュニアスクール児童教育＆FC事業、学童保育事業、

通信制高校、サポート校、全日制専門教育スクール、外国人向け日本語教育事業、

カルチャースクール事業、社会人教育（通学講座/通信講座/eラーニング）

MBA取得プログラム、企業内研修・行政受託、コマース事業

URL ：https://manabu.athuman.com/

■Human Academy CREST GAMING

URL ：https://crestgaming.com/

