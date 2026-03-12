AI時代の成長を支える”人”への投資アウンコンサルティング「働きがいのある会社」に2年連続認定

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、AIマーケティング（AI最適化・AIを活用したマーケティング支援）*、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下 「GPTWジャパン」）が調査・実施する「働きがいのある会社」認定において、「働きがいのある会社」として2年連続で認定されましたことをお知らせいたします。



* AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/solutions/aio/］

** 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

■GPTW Japanの「働きがいのある会社」認定とは

Great Place To Work(R) Institute Japanが認定・ランキングにエントリーした企業とその企業で働く人を対象にアンケートを実施し、調査結果が一定水準を超えた企業を1年間「働きがいのある会社」として正式に認定するものです。

詳しくは、https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/をご覧ください。

■アウンコンサルティングの働きがいと取り組みについて

今回の認定において、「働きがいのある会社」として以下の3点が高い評価を得ました。

- 部門を超えてなじみやすい雰囲気がある- お互いに思いやりのある会社である- ワークライフバランスが奨励されている

当社では、社員一人ひとりが心身ともに健康で、安心して働き、自分らしく能力を発揮できることこそが、働きがいの本質であると考えています。

当社のコンサルティングサービスは、高い知見と能力を持つ”コンサルタント”に依存するビジネスモデルです。ノウハウの蓄積、サービス提供、新技術・サービスの開発などにおいて、

”ヒト”が競争優位性の源泉となっています。

こうした考えのもと、当社では働き方に制約ある人材が活躍できる環境づくりを進めてきました。

まず、組織の壁を取り払い、部門を超えてスムーズに馴染めるオープンな交流環境を構築しました。リモート中心の環境下においても、物理的な距離や部署の枠組みを越えたコミュニケーション施策や、社内コミュニティの活性化を通じて、新しく加わったメンバーも即座に溶け込める親和性の高い土壌を育んでいます。こうした部門間の強い連帯感が、社員同士の信頼関係を育み、安心して意見を出し合える土壌となり、日々の業務の円滑な遂行だけでなく、新たなイノベーションを生み出す源泉となっています。

また、真のダイバーシティ＆インクルージョンを追求し、性別や性的指向、自認する性別に関わらず、すべての従業員がその能力と成果に基づいて正当に評価されることを重視しています。誰もが自分らしく、心理的安全性を持って働けるよう、制度面の整備にとどまらず、多様な価値観を尊重し合う組織文化の醸成に注力しており、属性に縛られない公平な機会提供を実現しています。

さらに、フルリモートやスーパーフレックス制度、時間単位での休暇取得など、ライフステージに応じた柔軟な働き方を自律的に選択できる体制を整えています。これにより、ワークライフバランスを大切にしながら、業務における高いパフォーマンスを発揮できる職場環境を実現しています。

■Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

▶公式ホームページ https://hatarakigai.info/

▶アウンコンサルティング株式会社認定ページ https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0228_5348.html

今後も当社は、変化する労働環境に柔軟に対応しながら、多様な人材がそれぞれの力を発揮し、生産性高く働ける職場づくりに取り組んでまいります。当社の取り組みにご関心をお持ちの方は、採用情報もぜひご覧ください。

採用ページはこちら :https://www.auncon.co.jp/saiyou/

プレスリリース本文中の各社サービス名称は、各社の登録商標または商標です。

本プレスリリースをご掲載される場合は、事前に当社までご連絡をお願いいたします。